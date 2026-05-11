Techcombank 於香港舉辦「2026 海外保險人才巡迴招募」活動

香港 - 2026 年 5 月 11 日 - Techcombank 於香港君悅酒店成功舉辦 2026 年海外保險人才巡迴招募活動，匯聚全球保險專業人士，並展示越南保險市場持續演進下所孕育的長遠發展潛力的事業機遇。



全球保險業專才與業界領袖雲集香港，出席「Techcombank 2026 海外保險人才巡迴招募」活動

是次活動為 Techcombank 生態系統旗下兩間保險公司首次在國際市場亮相，分別為 Techcom Life（人壽保險）及 Techcom Insurance（非人壽保險）。兩家公司致力打造新一代保險業態，以數據及科技為基礎，並以客戶為本推動創新。



次巡迴招募活動雲集 Techcombank 生態系統內多位高層領袖，包括 Techcom Insurance 主席 Pranav Seth 先生、Techcom Life 行政總裁 Mukesh Pilania 先生，以及 Techcombank 首席人力資源官 Veo Nguyen 女士，並有多名掌管科技、分銷及產品開發等核心職能的高級管理人員參與。



會上討論聚焦越南的經濟前景及保險業在下一階段發展所扮演的角色。 與會講者指出，行業正由傳統、產品主導模式，逐步轉型為以數據驅動及科技賦能的個人化方案，更加重視客戶體驗與長期夥伴關係。



出席者亦與管理層進行深入交流，除加深對越南保險市場的了解外，亦更清晰掌握 Techcombank 新成立保險業務的願景與長遠抱負。是次活動反映國際社會對越南這個具高增長潛力、正經歷結構性轉型市場的關注與興趣日益濃厚。



作為集團旗下人壽保險業務，Techcom Life 在成立初期已展現強勁增長動力，於六個月內建立穩健發展軌道，並在 2026 年第一季的銀行保險市場位列第一。另一方面，Techcom Insurance 於 2025 年透過全國 280 間分行及逾 3,500 名銷售專才組成的網絡，服務超過 650,000 名客戶，反映其在非人壽保險業務板塊的規模持續擴展。



作為亞洲領先的保險樞紐之一，香港是 Techcombank 擴展國際版圖的重要一站。在此之前，Techcombank 已先後於新加坡、美國、歐洲及澳洲等市場開展交流與招募活動。



Techcombank 計劃於 2026 年將「海外保險人才巡迴招募」推展至更多全球市場，以吸引國際保險專才，並支援在越南打造新一代保險生態圈的長遠策略。





