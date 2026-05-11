The King's Foundation 與 FormationQ 推出「和諧城市發展」計劃 利用量子優化技術協助城市規劃可持續擴展

倫敦及美國德州奧斯汀2026年5月11日 /美通社/ -- The King's Foundation 與 FormationQ 今日宣佈建立全新合作夥伴關係，展示英聯邦各地城鎮及城市如何運用量子科技，實現可持續發展。 這項名為「和諧城市發展：運用量子方法的健康優化擴展框架」(Harmonious Urban Growth: A Health-Optimised Expansion Framework Using Quantum Methods) 的合作計劃，為期三年，旨在協助城市在推動可持續發展的同時，提升市民及地球環境的健康水平。 此項目將結合先進計算模型，包括由 IonQ 離子阱系統支援的量子優化技術，以探索規劃複雜城市系統及可持續城鎮發展的新方法。

現時全球約有 13 億人居住於缺乏規劃的聚居地，而預計未來 30 年間，相關人口將再增加超過 10 億。 當城市擴張缺乏完善規劃框架時，基建及公共服務往往難以追上人口增長步伐，為流動性、公共健康及環境韌性帶來長遠挑戰。 及早規劃有助城市發展得更宜居、更方便步行，更具可持續性。 在不少增長最快的地區，專業城市規劃資源仍然有限，但對有系統地管理城市擴張的需求卻比以往任何時候都更迫切。 「和諧城市發展」計劃建基於 The King's Foundation 的「快速規劃工具套件」，這套實務方法是與英聯邦合作夥伴根據《可持續城市化宣言》（2022年英聯邦政府首腦會議 (CHOGM)）後共同制定。 該工具套件讓市長、規劃機構及建築環境專業人士，可在非正式聚居模式變得難以逆轉前，及早建立清晰框架，引導城市以負責任方式擴展。

該工具套件曾於塞拉利昂的博市 (Bo) 試行，協助當地政府及社區持份者避開易受水浸影響的濕地發展，同時識別適合步行的區域及未來擴展所需的基建走廊。 為期三年的計劃將獲英國城市規劃顧問公司 Space Syntax 支援，該公司將為項目帶來其在城市分析、地圖繪製及數據應用方面的專業知識。 他們將與 The King's Foundation 及 FormationQ 合作，將數碼模型技術應用於該工具套件流程，並利用 IonQ 的量子技術，開發全新平台，以支持我們對城市複雜性的理解。 The King's Foundation 項目執行總監 Ben Bolgar 表示：

「我們非常高興能與 FormationQ 合作，探索如何利用我們的『快速規劃工具套件』，協助世界各地社區實現可持續性的增長。 我們希望 The King's Foundation 項目團隊的工作，能因此為更多社區帶來正面影響。」 透過這項合作，FormationQ 將提供先進的運算及優化能力，並利用 IonQ 量子平台，讓規劃人員可在多個互相連接的系統之間，包括供水網絡、生態廊道、交通基建、社區中心及街區結構，探索大量不同的空間配置方案。 城市規劃在這些不同層面之間進行時，需要處理極為複雜的組合式決策。 先進優化技術，包括量子運算方法，能更高效分析各種互動關係，並帶來不同的替代空間規劃框架，在可步行程度、環境韌性、基建效率及經濟可達性之間取得平衡。

FormationQ 創辦人兼行政總裁 Nada Hosking 表示： 「快速城市化是 21 世紀其中一個最複雜的系統性挑戰。 城市必須同時兼顧環境韌性、基建能力、經濟機遇，以及人類福祉。 計算建模技術的進步，包括量子優化技術，為探索這些複雜互動關係提供了新方法，並有助支持更優質的規劃決策。」 該運算模型會支援一個參與式規劃過程，讓規劃人員、地方政府及社區代表共同審視不同空間方案，並制定較理想的發展框架。 隨後可將建議方案直接於現場進行測試，透過在地面實際標示街道、廣場及公共空間，並結合數碼地圖繪製，以引導早期發展。

透過結合量子運算、參與式規劃及實地測試，「和諧城市發展」計劃旨在建立一個可擴展的框架，用以引導快速城市化地區的可持續城市擴張。 The King's Foundation 與 FormationQ 的合作，反映雙方共同致力於支援具韌性的社區，以及對建成環境進行負責任管理的承諾。 編者備註 關於 The King's Foundation The King's Foundation 由英王查理三世創立，並於 1990 年正式成立。 該慈善機構的核心使命，是建立可持續發展的社區，並改善及改變人的生活。 該基金會以英王的理念為啟發，致力建構並支援一個讓人、地方與地球能夠和諧共存的社區。 該基金會的項目團隊於本地及海外均有運作，涵蓋持份者及社區參與、總體規劃，以及社區重建。 在過去超過 35 年，該團隊已為數以十萬計住宅展開規劃，推動建設可步行的社區，並活化歷史建築。 除英國外，該基金會亦在全球超過十個地點推行項目。