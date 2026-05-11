悅榕集團最新泰國布吉島樓盤項目登陸香港

香港 - 2026年5月11日 - 悅榕集團品牌住宅於本月在香港呈獻旗下三個最受矚目的全新住宅項目，於2026年5月16至17日（星期六及日）一連兩天，在柏寧酒店26樓藝軒舉行展銷會，開放時間為上午11時至下午6時。是次活動為香港買家提供難得機會，親身探索及投資布吉島多個矚目新盤，現場並設有專屬銷售團隊提供私人諮詢服務。過去一年，悅榕集團住宅創下歷來最佳住宅銷售成績。越來越多環球投資者視布吉島為理想的資金避險市場，被其政治穩定、強勁的租金回報、全年宜居的魅力，以及相對於同類市場的優越性價比所吸引。來自亞洲、中東及歐洲的買家需求特別強勁，其中香港一直是集團最穩定的重要市場。是次展出的三大項目，均為布吉島樂古浪綜合度假區內最令人期待的全新力作。作為亞洲首屈一指的綜合度假勝地，樂古浪貫穿多元生活概念、不同價位及設計風格，同時秉承悅榕集團住宅一貫的卓越品質與殷勤待客之道。按銷售量計，悅榕集團為亞洲領先的品牌住宅發展商。悅榕集團住宅董事總經理 Stuart Reading 表示：「香港一直以來都是我們最強勁的買家市場之一，我們非常期待親自迎接香港買家到場，親身感受這一我們深信極具卓越價值的全新住宅系列。是次展銷會均帶來極具吸引力的選擇。與香港或其他主要城市同級的優質物業相比，位於布吉島樂古浪綜合度假區內的優質住宅，至今仍擁有明顯的價值優勢。」貝麗樂古浪湖濱住宅的全新樓棟將於是次展銷會首度亮相。項目坐落於布吉島樂古浪綜合度假區內波光粼粼的湖畔，僅數步之遙即達邦濤海灘，設計靈感源自現代豪華遊艇的流線型美學。五幢優雅修長的建築採用深色波浪形外牆，配以明亮溫暖的室內空間，寬敞私人露台可盡享潟湖景致。戶型包括1至3房公寓、設有私人天台泳池的2至3房頂層複式，以及全新推出的2房私人泳池單位。「貝麗樂古浪（Bellaguna）」是悅榕集團住宅旗下最新住宅品牌，專為追求全年高品質生活體驗而設，同時全面享有集團享負盛名的專業酒店管理服務標準。貝麗樂古浪高爾夫住宅座落於布吉島昔日錫礦遺址之上，從這片土地的歷史底蘊汲取設計靈感，以柔和的橫向線條及雕塑般的優美輪廓，透過現代熱帶美學重新演繹。低層建築錯落於翠綠園景及標誌性自由形狀泳池之間，俯瞰布吉島樂古浪高爾夫球場的錦標賽級球道的壯麗綠茵。項目提供時尚的1至3房公寓，以及設有私人泳池及日落高爾夫球場景觀的2至3房頂層公寓，更首度推出精緻的1房戶型。悅椿高爾夫住宅 —托帕斯的設計靈感源自托帕寶石的澄澈與優雅，三座優美弧形低層建築坐落於布吉島樂古浪綜合度假區，巧妙融入中葡式建築元素，細膩致敬布吉島豐富的文化底蘊。項目提供2房及3房住宅，以及設有私人天台泳池的尊貴頂層複式單位，全部均可飽覽高爾夫球場、山巒及安達曼海的開揚全景。天台標誌性環形泳池更為項目添上完美亮點。悅榕集團最近推出全新住宅租賃及營銷平台（Banyan Living），旨在為集團旗下所有品牌住宅的業主提供支援，同時為租客帶來有別於傳統民宿平台的專業管理選擇。悅榕逸住作為一個以酒店服務為核心的結構化租賃生態系統，讓私人業主可透過其住宅穩健地獲取租金收入，同時確保租客享有悅榕集團一貫的卓越設計質素及專業服務標準。布吉島作為理想生活目的地及投資市場，持續吸引國際買家關注。在布吉島樂古浪綜合度假區，已有來自約70個國家的人士選擇在此安家，深受全年熱帶生活方式、世界級設施、國際學校、頂級醫療服務，以及區內難以比擬的品質與安全保障所吸引。悅榕集團住宅預計未來兩至三年內，將在布吉島推出總值高達10億美元的全新豪華住宅項目，充分展現集團對當地市場的信心，以及國際買家持續強勁的需求。誠邀有意置業人士於2026年5月16至17日（星期六及日）上午11時至下午6時，親臨柏寧酒店26樓藝軒參觀展銷會。私人諮詢可提前與銷售團隊聯絡安排。