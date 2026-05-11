海信開啟2026年國際足聯世界盃™宣傳活動，以「Innovating a Brighter Life」拉近球迷距離

青島2026年5月11日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信今日發佈最新電視廣告片，為即將啟幕的2026年國際足聯世界盃™(FIFA World Cup 2026TM)預熱造勢，由此開啟新一輪宣傳活動。本次活動既詮釋足球蘊含的情感力量，也將「Innovating a Brighter Life」的品牌願景付諸現實。

這支電視廣告片取景從民間草根球場，延伸至滿懷期待的千家萬戶客廳，定格歡樂、堅韌與團結的動人瞬間，詮釋足球跨越年齡、文化與地域，締結情感聯結的獨特魅力。

海信將敘事視角從個人成長延展至集體體驗，品牌定位也超越賽事贊助商本身，成為美好時刻的締造者。依托RGB MiniLED技術，海信以「自然原色」還原賽場本真色彩，憑借超高色域與精準色彩還原能力，讓每一個精彩瞬間都鮮活逼真、身臨其境。