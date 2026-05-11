海信開啟2026年國際足聯世界盃™宣傳活動，以「Innovating a Brighter Life」拉近球迷距離

青島2026年5月11日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信今日發佈最新電視廣告片，為即將啟幕的2026年國際足聯世界盃™(FIFA World Cup 2026TM)預熱造勢，由此開啟新一輪宣傳活動。本次活動既詮釋足球蘊含的情感力量，也將「Innovating a Brighter Life」的品牌願景付諸現實。
這支電視廣告片取景從民間草根球場，延伸至滿懷期待的千家萬戶客廳，定格歡樂、堅韌與團結的動人瞬間，詮釋足球跨越年齡、文化與地域，締結情感聯結的獨特魅力。
海信將敘事視角從個人成長延展至集體體驗，品牌定位也超越賽事贊助商本身，成為美好時刻的締造者。依托RGB MiniLED技術，海信以「自然原色」還原賽場本真色彩，憑借超高色域與精準色彩還原能力，讓每一個精彩瞬間都鮮活逼真、身臨其境。
秉持對真實畫質與精準呈現的極致追求，海信將出任2026年國際足聯世界盃™官方獨家視頻助理裁判(VAR)回放電視供應商。海信為世界盃視頻操作室(VOR)配備高端RGB MiniLED顯示屏，助力視頻助理裁判以高清畫質、精準色彩、真實細節回看賽事畫面。
海信長期深耕「美麗足球」這一賽事。品牌曾連續多屆贊助國際足聯世界盃™、三度攜手歐足聯歐洲足球錦標賽(UEFA European Championships)，並成為2025年國際足聯俱樂部世界盃™(FIFA Club World Cup 2025TM)官方合作夥伴，此次再度亮相2026年國際足聯世界盃™賽場。長久的體育賽事合作印證，海信以創新拉近球迷與賽事的距離，為全球賽事盛況賦能，昇華足球運動的情感魅力。
借助這支2026年世界盃主題廣告片，海信持續將全球關注度轉化為情感共鳴，以足球凝聚大眾情懷，點亮更美好的生活。
點擊此處，共赴創新點亮美好生活(Innovating a Brighter Life)之旅：https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8
關於海信
海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高質量的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。根據Omdia數據，海信在100英吋及以上電視領域全球排名第一（2023年-2025年）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界盃™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。
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SOURCE Hisense