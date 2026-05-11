隨著 CFD 經紀商擴展卡片支付用例，Vantage 率先推出虛擬卡服務

瓦努阿圖維拉港2026年5月11日 /美通社/ -- 隨著 CFD 平台逐步超越單純的市場接入，與帳戶關聯的服務以及卡片支付用例正日益與金融科技融合。Vantage Markets 推出了 Vantage 虛擬卡，這是一種與帳戶關聯的卡片，使符合資格的客戶在特定司法管轄區內，能使用可用帳戶餘額於支援的商戶進行日常支付，前提需遵守法律法規、發卡機構審核、卡片網絡規則及計劃條款。 作為多資產 CFD 經紀商， Vantage 一直專注於以技術驅動的交易基礎設施、高效執行、流動性接入及全球市場連接。虛擬卡允許符合資格的客戶在支援的支付場景中使用卡片支付功能。

一旦啟用，客戶可在接受相關卡片網絡的商戶使用 虛擬卡 ，包括線上購物、旅遊、娛樂、遊戲、音樂及外送平台。在可用情況下，卡片亦可添加至 Google Pay，實現帳戶訪問與日常消費的連接。 此虛擬卡由第三方服務提供商提供技術支援、整合及支付基礎設施服務。Vantage 扮演協助及行銷角色，將帳戶功能延伸至更廣泛的支付用例，前提須遵守適用法律及合作夥伴審核。 此次推出符合金融科技趨勢，即將平台能力、卡片支付及受規管的第三方基礎設施緊密連結。Vantage 將持續支援帳戶功能及平台功能的發展。

在特定市場，Vantage 推出限時促銷活動，提供啟用獎勵及 現金回饋 ，活動須遵守計劃條款、資格要求及法規規定。 Vantage 虛擬卡將交易相關帳戶功能與實際支付場景相連接。Vantage 將持續透過技術整合、第三方基礎設施及產品創新，提升平台能力。 關於 Vantage Markets Vantage Markets 是一家多資產經紀商，提供外匯、商品、指數、股票及數位資產的 CFD 交易。Vantage 提供快速執行、流動性接入及面向不同交易者經驗水準的交易平台解決方案。 風險提示 CFD 是複雜的金融工具，因槓桿效應可能快速造成資金損失。請在交易前確保充分理解相關風險。