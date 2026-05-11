「澳門銀河」榮膺26項 2026年《香港及澳門Tatler Best》大獎 譜寫奢華新章

澳門特別行政區 - 2026年5月11日 -「澳門銀河」於今日隆重舉行的2026年《香港及澳門Tatler Best》大獎頒獎典禮中再奪殊榮，旗下一共19間酒店、餐廳及酒吧獲選為港澳區內最佳代表，囊括總共26個獎項，續寫同業榮耀篇章，標誌著「澳門銀河」於區內極具代表性的頂級生活品味及地位。
演繹當代奢華居停的多重風貌
酒店類別中，澳門安達仕酒店、澳門銀河嘉佩樂，以及澳門銀河萊佛士以各具風格的設計特色與細膩入微的服務哲學獲得「Tatler Best 10佳澳門酒店」殊榮，展現當代奢華酒店的多元魅力。
「澳門銀河」引以為榮的澳門銀河嘉佩樂，為亞洲領先度假城嶄新的掌上明珠，重新定義極致尊尚。此次澳門銀河嘉佩樂，同時榮膺「澳門最佳新酒店」大獎，足證從室內設計到服務水準，皆獲業界一致肯定。而澳門安達仕酒店則以極具特色的設計及裝潢，榮獲「澳門最佳酒店設計」大獎。
另外，「銀河酒店」及澳門悦榕庄同時榮獲「Tatler Best Spotlight酒店」榮耀加許。
匠心廚藝的傳統與創新和諧交融
「澳門銀河」餐飲版圖同樣星光熠熠，光芒四射。風味居、「源．公館」、「麗軒」、鮨吉祥宮川，以及「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA榮列「Tatler Best 20佳澳門餐廳」，橫跨中、日、意三大高級餐飲菜系，由廚藝界星級名廚領銜，交織出一幅多元而精緻的味覺風景。其中，「源．公館」不僅是餐廳，更是一處由主人家為至交貴賓精心打造的「歸家之所」。餐廳由榮膺米芝蓮星級殊榮的粵菜名廚徐涇業擔綱廚藝總監， 以「精緻家常」為核心，呈現至臻至味的高級粵菜飲食體驗。不僅成為「澳門銀河」的亮眼新作，此次更榮獲「澳門最佳新餐廳」殊榮，體現對食材本味的極致尊重、對烹飪工藝的精益求精、對貼心服務的堅定不移。
與此同時，「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA獲頒「澳門最佳餐廳服務」大獎，以加許餐廳一絲不苟的服務細節，為每位賓客送上無可比擬的精緻服務。
同時，「承．鐵板料理」及尚坊同時榮獲「Tatler Best Spotlight餐廳」榮耀加許。
調酒藝術獨當一面的展場
夜色之中，優雅而活潑的酒吧場景亦同樣璀璨。安達仕酒吧、長廊酒吧、千里吧、萊佛士大堂吧、「麗思酒廊」、「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA 以及「澳門百老匯」果阿之夜皆獲「Tatler Best 20佳澳門酒吧」殊榮，各自以獨特風格與風味語言，譜寫城市夜晚的多重節奏。
作為萊佛士品牌全球首間秘密酒吧，澳門「長廊酒吧」由首席調酒師兼酒吧經理 Nokoy Mak 掌舵，以別具格調的空間設計，結合匠心雕琢、風格鮮明的雞尾酒系列，榮獲「澳門最佳創新酒吧」殊榮。此項肯定不僅彰顯酒吧在調酒創意與體驗設計上的前瞻視野，亦再次印證「澳門銀河」於高層次社交體驗及雋永酒吧文化領域中的領導地位。
座落於澳門銀河 嘉佩樂的千里吧，同時榮膺「澳門最佳新酒吧」及「澳門最佳酒吧設計」，成為品味之士心中的新朝聖之所。貴為「澳門銀河」最新的酒吧，千里吧具備逾 650 款獨特風味分類旳威士忌及以威士忌為主角的雞尾酒酒單，每位賓客抵達時，必會被標誌性的閃亮耀眼金字塔形威士忌陳列架吸引，以最精妙的方式開啓威士忌之旅。
對卓越的極致追求
2026年《香港及澳門Tatler Best》大獎以嚴謹評選機制，匯聚生活品味領袖與業界翹楚，表揚港澳最卓越的款客及餐飲體驗，分別為10間酒店、20間餐廳及20間酒吧，為當代奢華生活訂立座標。是次榮耀，不僅表彰「澳門銀河」於酒店、餐飲與品釀領域的深厚實力，更體現其對品質、創新與體驗的不懈追求。作為匯聚世界級奢華酒店、屢獲殊榮的餐飲殿堂與多元生活體驗的綜合度假城，「澳門銀河」將繼續以「傲視世界．情繫亞洲」的服務哲學，為「澳門：聯合國教科文組織——創意城市美食之都」，續寫更璀璨動人的篇章。
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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