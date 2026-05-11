「澳門銀河」榮膺26項 2026年《香港及澳門Tatler Best》大獎 譜寫奢華新章

澳門特別行政區 - 2026年5月11日 -「澳門銀河」於今日隆重舉行的2026年《香港及澳門Tatler Best》大獎頒獎典禮中再奪殊榮，旗下一共19間酒店、餐廳及酒吧獲選為港澳區內最佳代表，囊括總共26個獎項，續寫同業榮耀篇章，標誌著「澳門銀河」於區內極具代表性的頂級生活品味及地位。



「澳門銀河」旗下餐廳、酒吧和酒店在 2026年《香港及澳門Tatler Best》中榮獲共 26 項獎項。

演繹當代奢華居停的多重風貌



酒店類別中，澳門安達仕酒店、澳門銀河嘉佩樂，以及澳門銀河萊佛士以各具風格的設計特色與細膩入微的服務哲學獲得「Tatler Best 10佳澳門酒店」殊榮，展現當代奢華酒店的多元魅力。



今年初正式華麗啓幕的澳門銀河 嘉佩樂此次同時榮膺「Tatler Best 10佳澳門酒店」及「澳門最佳新酒店」，足證從室內設計到服務水準，皆獲業界一致肯定。

「澳門銀河」引以為榮的澳門銀河嘉佩樂，為亞洲領先度假城嶄新的掌上明珠，重新定義極致尊尚。此次澳門銀河嘉佩樂，同時榮膺「澳門最佳新酒店」大獎，足證從室內設計到服務水準，皆獲業界一致肯定。而澳門安達仕酒店則以極具特色的設計及裝潢，榮獲「澳門最佳酒店設計」大獎。



另外，「銀河酒店」及澳門悦榕庄同時榮獲「Tatler Best Spotlight酒店」榮耀加許。



匠心廚藝的傳統與創新和諧交融



「澳門銀河」餐飲版圖同樣星光熠熠，光芒四射。風味居、「源．公館」、「麗軒」、鮨吉祥宮川，以及「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA榮列「Tatler Best 20佳澳門餐廳」，橫跨中、日、意三大高級餐飲菜系，由廚藝界星級名廚領銜，交織出一幅多元而精緻的味覺風景。其中，「源．公館」不僅是餐廳，更是一處由主人家為至交貴賓精心打造的「歸家之所」。餐廳由榮膺米芝蓮星級殊榮的粵菜名廚徐涇業擔綱廚藝總監， 以「精緻家常」為核心，呈現至臻至味的高級粵菜飲食體驗。不僅成為「澳門銀河」的亮眼新作，此次更榮獲「澳門最佳新餐廳」殊榮，體現對食材本味的極致尊重、對烹飪工藝的精益求精、對貼心服務的堅定不移。



「源．公館」由榮獲米芝蓮星級殊榮的粵菜名廚徐涇業擔綱廚藝總監， 以「精緻家常」為核心，呈現至臻至味的高級粵菜飲食體驗。不僅成為「澳門銀河」的亮眼新作，此次更榮獲「Tatler Best 20佳澳門餐廳」及「澳門最佳新餐廳」殊榮，體現對食材本味的極致尊重與對烹飪工藝的精益求精。

與此同時，「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA獲頒「澳門最佳餐廳服務」大獎，以加許餐廳一絲不苟的服務細節，為每位賓客送上無可比擬的精緻服務。



同時，「承．鐵板料理」及尚坊同時榮獲「Tatler Best Spotlight餐廳」榮耀加許。



調酒藝術獨當一面的展場



夜色之中，優雅而活潑的酒吧場景亦同樣璀璨。安達仕酒吧、長廊酒吧、千里吧、萊佛士大堂吧、「麗思酒廊」、「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA 以及「澳門百老匯」果阿之夜皆獲「Tatler Best 20佳澳門酒吧」殊榮，各自以獨特風格與風味語言，譜寫城市夜晚的多重節奏。



作為萊佛士品牌全球首間秘密酒吧，澳門「長廊酒吧」由首席調酒師兼酒吧經理 Nokoy Mak 掌舵，以別具格調的空間設計，結合匠心雕琢、風格鮮明的雞尾酒系列，榮獲「澳門最佳創新酒吧」殊榮。此項肯定不僅彰顯酒吧在調酒創意與體驗設計上的前瞻視野，亦再次印證「澳門銀河」於高層次社交體驗及雋永酒吧文化領域中的領導地位。



座落於澳門銀河 嘉佩樂的千里吧，既獲得「Tatler Best 20佳澳門酒吧」，亦榮膺「澳門最佳新酒吧」及「澳門最佳酒吧設計」，成為品味之士心中的新朝聖之所。

座落於澳門銀河 嘉佩樂的千里吧，同時榮膺「澳門最佳新酒吧」及「澳門最佳酒吧設計」，成為品味之士心中的新朝聖之所。貴為「澳門銀河」最新的酒吧，千里吧具備逾 650 款獨特風味分類旳威士忌及以威士忌為主角的雞尾酒酒單，每位賓客抵達時，必會被標誌性的閃亮耀眼金字塔形威士忌陳列架吸引，以最精妙的方式開啓威士忌之旅。



對卓越的極致追求



2026年《香港及澳門Tatler Best》大獎以嚴謹評選機制，匯聚生活品味領袖與業界翹楚，表揚港澳最卓越的款客及餐飲體驗，分別為10間酒店、20間餐廳及20間酒吧，為當代奢華生活訂立座標。是次榮耀，不僅表彰「澳門銀河」於酒店、餐飲與品釀領域的深厚實力，更體現其對品質、創新與體驗的不懈追求。作為匯聚世界級奢華酒店、屢獲殊榮的餐飲殿堂與多元生活體驗的綜合度假城，「澳門銀河」將繼續以「傲視世界．情繫亞洲」的服務哲學，為「澳門：聯合國教科文組織——創意城市美食之都」，續寫更璀璨動人的篇章。



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