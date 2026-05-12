破局「不可成藥」靶點：晶泰科技攜手長江生命科技子公司發佈AI癌症疫苗最新進展，引領多肽創新藥產業化進程

深圳2026年5月12日 /美通社/ -- 近日，全球領先的AI+機器人藥物研發平台晶泰科技（2228.HK）聯合長江生命科技（CK Life Sciences）全資子公司順譜醫藥科技（Sequencio Therapeutics），在美國癌症研究協會（AACR）年會上正式發佈了雙方在AI癌症疫苗平台研發中取得的最新臨床前成果。依托晶泰科技自主研發的PepiX™ AI多肽藥物開發平台，研究團隊針對極具挑戰的廣譜抗癌靶點p53成功優化出新抗原肽段，在親和力、免疫原性、應答持久度方面均展現出優越的實驗數據，取得了該領域具有突破性的進展，為癌症疫苗的後續開發奠定了堅實基礎。這一進展不僅標誌著晶泰科技的AI多肽藥物研發平台在攻堅「難成藥」靶點上取得了實質性成果，更意味著雙方共同開發的AI癌症疫苗平台正穩步跨越早期發現階段。雙方將繼續緊密合作，加速平台成果轉化為具備高臨床潛力的前沿管線。

攻克「抑癌之王」：AI破解p53靶點的長期難題 在腫瘤免疫治療領域，p53作為人類腫瘤中突變頻率最高的抑癌基因，相關突變存在於全球近半數的癌症患者中，覆蓋肺癌、乳腺癌、結直腸癌等多個高發癌種，孕育著巨大的未滿足臨床需求與百億級市場藍海。多肽疫苗憑借其高靶向性、安全性與成本優勢，有望精準引導免疫系統識別並摧毀腫瘤細胞，最大限度減少對健康組織的損傷，並激發持久的T細胞免疫記憶，從根本上防範腫瘤復發。然而，p53新抗原長期以來因免疫原性偏弱、且人類白細胞抗原（HLA）結合譜系狹窄，成藥難度極大，一直被視為傳統研發手段難以摘取的「高懸果實」。

面對這一挑戰，晶泰科技憑借PepiX™平台千萬量級的高質量數據，成功構建了行業領先的深度學習預測模型，並應用於p53新抗原肽的快速預測、序列優化及免疫原性提升。平台顯著提高了對主流MHC-I等位基因的多肽呈遞預測成功率，且AI設計的抗原表位在小鼠模型中展現出強效的T細胞激活能力，經篩選活化的T細胞對腫瘤細胞的殺傷效率超過50%。實驗數據證實，經PepiX™優化改造的肽段能夠與HLA多個主流亞型形成高親和力的穩定結合，並在人源化HLA模型中顯著增強了免疫原性。臨床前細胞免疫原性篩查進一步表明，相較於原始母本肽段，AI設計的修飾肽段可誘導產生更為優異且持久的CD8+ T細胞免疫應答。這些優化後的新表位展現出更出色的交叉反應性與抗腫瘤潛力，為p53驅動型癌症免疫治療的臨床開發奠定了堅實的基礎。

共享百億藍海：AI癌症疫苗平台的商業化加速 隨著生物技術的進步，腫瘤疫苗正處於快速發展的關鍵節點。根據Grand View Research預測，全球癌症疫苗市場將從2025年的99億美元增長至2033年的233億美元，年複合增長率達11.3%。瞄準這一藍海，晶泰科技與長江生命科技於2022年攜手啟動AI癌症疫苗平台合作。2026 年 3 月，長江生命科技宣佈成立公司全資附屬公司順譜醫藥，專注推動旗下治療性癌症疫苗組合的發展。此次AACR發佈的積極數據，充分驗證了該AI癌症疫苗平台的行業領先性。未來，順譜醫藥將與晶泰科技繼續緊密合作，全面推進臨床轉化與商業化。這種「前沿AI算法+頂尖產業資源」深度綁定的創新模式，不僅極大地提升了研發成功率與效率，更樹立了深港兩地生物醫藥產業協同發展的新標桿，加速將科學突破轉化為切實的產業回報。

PepiX™：打造多肽藥物創新的底層基礎設施 多肽藥物兼具小分子藥物的組織穿透性與大分子生物藥的高靶向性，市場潛力巨大，是晶泰科技繼小分子與抗體藥物之後，又一實現前沿技術產業化落地與商業驗證的核心AI研發領域。針對多肽半衰期短、細胞穿透性差等傳統研發痛點，晶泰科技自主研發了一體化多肽開發平台PepiX™。該平台整合了精準AI分子設計、自動化合成與高通量濕實驗篩選三大核心能力，形成「干實驗設計+濕實驗驗證」的高效閉環。PepiX™不僅能顯著縮短研發週期，更能快速篩選出pM級高親和力與高穩定性的分子。

目前，PepiX™已成功賦能數十個複雜多肽研發項目，靶點涵蓋酶、激素、膜蛋白及複雜無序蛋白。其核心的AI驅動多肽分子生成技術、「一珠一物」化學組合庫篩選技術及萬億規模的mRNA展示肽庫篩選技術均已獲得國內外客戶的高度認可，構建起高技術壁壘的一體化多肽研發平台。 在RDC核藥領域，公司聯合景嘉航開啟「AI+核藥」新一代多肽載體開發；在代謝疾病領域，攜手甘李藥業加速創新藥發現，實現從技術研發到臨床轉化的全鏈條協作；在口服多肽領域與興微達深度合作，致力於改變自免、代謝領域多肽藥物主要依賴注射的臨床現狀。通過在穿越血腦屏障（BBB）、難成藥IDP靶點等前沿領域的持續深耕，晶泰科技正以持續獲得驗證的交付能力，將PepiX™平台打造為驅動全球新藥創新的底層基礎設施。未來，公司將繼續拓寬多肽成藥的邊界，以前沿科技加速普適性療法的落地，持續為產業創造科學價值與商業回報。

關於順譜醫藥科技有限公司 順譜醫藥科技有限公司（Sequencio Therapeutics Company Limited，「Sequencio」）為長江生命科技集團有限公司全資附屬公司，專注研發能激活患者自身免疫系統對抗癌細胞的治療性疫苗，旨在維持良好安全性前提下，實現持久而穩定的病情緩解，從而應對現有標準療法的關鍵局限。Sequencio 肩負長遠願景——重塑癌症治療模式，從引導短暫性腫瘤縮小，邁向透過免疫系統達致長期可控的緩解。 關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。