Agoda：台灣躋身日本黃金週出境旅遊前三大熱門目的地

台北2026年5月12日 /美通社/ -- 隨著日本黃金週即將到來，數位旅遊平台 Agoda 公布最新數據指出，台灣已躋身日本旅客最熱門出境旅遊目的地前三名，顯示台灣作為亞洲短程旅遊目的地的吸引力持續升溫。 根據 Agoda 最新住宿搜尋數據，在這個亞洲最繁忙的旅遊旺季之一，日本旅客對台灣的旅遊興趣持續高漲。與首爾、曼谷並列熱門目的地，台北憑藉豐富的城市魅力、聞名國際的美食文化，以及便利的交通條件，成為受歡迎日本旅客的選擇之一。 台灣成為日本黃金週出境旅遊熱門選擇

Agoda 數據顯示，在日本黃金週旅遊期間（4/29至5/6），日本旅客最熱門的前五大搜尋目的地為： 南韓首爾 泰國曼谷 台灣台北 香港 印尼峇里島 此排名反映出，日本旅客偏好選擇飛行時間短、文化親近且具高性價比的海外目的地，以兼顧便利性與旅遊體驗。 不只台北：南台灣與自然景點搜尋熱度攀升 除了台北作為主要入口城市外，Agoda 數據也顯示，日本旅客對台灣其他地區的興趣持續升溫，尤其是具備自然景觀與海島氛圍的目的地。 根據去年黃金週比較，在台灣各地中，搜尋成長最快的目的地包括：

墾丁（+112%） 花蓮（+85%） 桃園（+39%） 此外，高雄（+23%）、台中（+19%）與台南（+12%）亦呈現穩定成長，顯示日本旅客逐漸從都會旅遊擴展至更多元的在地探索。 整體而言，日本旅客對台灣的旅遊需求，正從單一城市延伸至結合自然景觀、美食文化與在地體驗的多元行程。 Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「黃金週是日本最重要的旅遊檔期之一，我們觀察到台灣持續受到日本旅客青睞。除了台北之外，像是墾丁與花蓮等地也快速受到關注，顯示旅客對多元旅遊體驗的需求正在提升。Agoda 將持續提供多樣化住宿選擇，滿足不同旅遊族群的需求，並協助旅客輕鬆規劃行程。」