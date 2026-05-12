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出版：2026-May-12 09:00
更新：2026-May-12 09:00
PR Newswire

Agoda：台灣躋身日本黃金週出境旅遊前三大熱門目的地

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台北2026年5月12日 /美通社/ -- 隨著日本黃金週即將到來，數位旅遊平台 Agoda 公布最新數據指出，台灣已躋身日本旅客最熱門出境旅遊目的地前三名，顯示台灣作為亞洲短程旅遊目的地的吸引力持續升溫。 

根據 Agoda 最新住宿搜尋數據，在這個亞洲最繁忙的旅遊旺季之一，日本旅客對台灣的旅遊興趣持續高漲。與首爾、曼谷並列熱門目的地，台北憑藉豐富的城市魅力、聞名國際的美食文化，以及便利的交通條件，成為受歡迎日本旅客的選擇之一。 

台灣成為日本黃金週出境旅遊熱門選擇 

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Agoda 數據顯示，在日本黃金週旅遊期間（4/29至5/6），日本旅客最熱門的前五大搜尋目的地為： 

  • 南韓首爾
  • 泰國曼谷
  • 台灣台北
  • 香港
  • 印尼峇里島

此排名反映出，日本旅客偏好選擇飛行時間短、文化親近且具高性價比的海外目的地，以兼顧便利性與旅遊體驗。 

不只台北：南台灣與自然景點搜尋熱度攀升 

除了台北作為主要入口城市外，Agoda 數據也顯示，日本旅客對台灣其他地區的興趣持續升溫，尤其是具備自然景觀與海島氛圍的目的地。 

根據去年黃金週比較，在台灣各地中，搜尋成長最快的目的地包括： 

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  • 墾丁（+112%） 
  • 花蓮（+85%） 
  • 桃園（+39%） 

此外，高雄（+23%）、台中（+19%）與台南（+12%）亦呈現穩定成長，顯示日本旅客逐漸從都會旅遊擴展至更多元的在地探索。 

整體而言，日本旅客對台灣的旅遊需求，正從單一城市延伸至結合自然景觀、美食文化與在地體驗的多元行程。 

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「黃金週是日本最重要的旅遊檔期之一，我們觀察到台灣持續受到日本旅客青睞。除了台北之外，像是墾丁與花蓮等地也快速受到關注，顯示旅客對多元旅遊體驗的需求正在提升。Agoda 將持續提供多樣化住宿選擇，滿足不同旅遊族群的需求，並協助旅客輕鬆規劃行程。」 

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Agoda 擁有超過 600 萬間住宿選擇、13 萬條航線及 30 萬項旅遊體驗，讓旅客能一站式規劃完整行程。無論是自由行或短途旅行，皆能依照個人需求與預算，輕鬆找到合適選項。更多資訊請至 Agoda 官網或下載 Agoda App。 

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/agoda-302756504.html

SOURCE Agoda

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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