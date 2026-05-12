「跨世代的對話：閱讀的傳承與未來」—— 《閱讀世代的自白》新書對談講座 專家學者聚首一堂 探討當代閱讀的價值與意義

在AI浪潮下，我們如何為下一代打造閱讀的未來香港 - 2026年5月12日 - 著名出版人、歷史學者陳萬雄博士的著作《閱讀世代的自白》於今年4月由三聯書店（香港）有限公司出版，是陳博士融合個人閱讀經歷、時代變遷與文化反思的一部自述性作品。由文創產業發展處贊助、香港出版總會主辦、香港三聯書店籌辦的「跨世代的對話：閱讀的傳承與未來」——《閱讀世代的自白》新書對談講座於5月8日下午在中環集古齋圓滿舉行，由陳萬雄博士親任主講嘉賓，並邀請四位不同地域和領域的專家學者——著名出版人、接力出版社名譽總編輯白冰先生、香港大學中文教育研究中心前總監謝錫金教授、香港浸會大學歷史系副教授譚家齊先生，以及嶺南大學中文系哲學博士曾卓然先生擔任對談嘉賓，把出版延伸至對談討論，從教育、研究與文化傳承等角度，共思當代閱讀的價值和挑戰。
陳萬雄博士在開首致辭中分享提到，新作《閱讀世代的自白》的誕生，源於他對AI浪潮衝擊新世代閱讀風氣的深刻反思，面對社會上對於「圖書閱讀時代終焉」的評論，他在出版界深耕數十載，心中不免感到迷惘。陳博士指，身為戰後出生的第一代，親歷了戰後內地及香港翻天覆地的社會變遷，對他而言，閱讀不僅是終身愛好，更是成就他為人的基石。在文字式微的當下，他希望記錄自身的生命軌跡，為推動閱讀文化略盡綿薄之力。
在首節的對談，陳萬雄博士、白冰先生與謝錫金教授以「出版、教育與研究的交匯點——我們如何為下一代打造閱讀的未來？」為題展開討論。作為資深出版人的陳萬雄博士回憶，自己的閱讀啟蒙並非來自學術名門，而是源於學識不多的母親與不識字的祖母，這份單純的引導成就了他的一生，他感慨現代家長往往過度追逐學業分數，反而忽略了最核心的閱讀習慣養成，本末倒置。謝錫金教授研究香港學生閱讀習慣多年，他指出家長和孩子共讀，是香港學童閱讀能力提升的關鍵因素；在家庭內部中推廣閱讀，可使孩子建立長久且穩定的閱讀習慣。而來自北京的白冰先生觀察到，香港的出版風氣依然興盛，但面對電子遊戲與短影音的強烈衝擊，新世代對經典文學的閱讀量明顯不足。他提出家長與教師應主動加強引導，設立明確的閱讀能力分級制度，以及提倡根據孩子的興趣進行個性化閱讀。
在第二節對談環節中，陳萬雄博士、譚家齊教授及曾卓然博士以「文化如何被閱讀與傳承？探討數位時代下閱讀的挑戰與未來」為題展開討論。譚家齊教授分享他在網絡上分享閱讀心得的經驗。作為「說書人」，他所分享的資料需準確和持平，同時為吸引觀眾注意力，需迅速切入重點，不宜長篇大論。譚教授特別推薦三部作品，作為青年接觸文化的起點，包括蔣夢麟《西潮》、宮布利希《藝術的故事》及金庸《射鵰英雄傳》。曾卓然博士除特別感謝陳萬雄博士多年來為香港文化出版的貢獻外，亦補充了其對「青年必讀書單」的反思。他引述魯迅、曹聚仁等名家的觀點，幽默指出青年天生具有反叛精神，制式化的書單往往適得其反，閱讀推廣應尊重其自主性。陳萬雄博士最後亦回憶，自己的中文根基深受童年的連環圖啟蒙，連環圖協助他克服廣東話口語與標準書面語的差異隔閡，進而建立閱讀《三國演義》原著的堅實基礎，對於閱讀與學習的關係加以肯定。
隨後，有聽眾針對「閱讀知易行難、學生難以抵擋線上誘惑」提出疑問。三位嘉賓從不同維度給出建議。陳萬雄博士直言，現行教育過於沉溺於功課與考試，忽略了意志力、想像力與分析能力的培養；正是這種教育體制的不足，導致學生難以獲得長時間專注於閱讀的能力，教師及家長應對此進行反思。譚家齊教授建議，想鼓勵學生閱讀，不應靠強迫，而應培養其自制力，關鍵在於「量化專注」，若能練習坐下來並全神貫注15至20分鐘，便是建立習慣的重要突破口。曾卓然博士則從現實層面切入，認為現代社會是一個不斷進行「篩選」的世界，若缺乏深度閱讀能力，便容易在競爭中被淘汰，並強調閱讀是一種主動的經驗學習與信仰，需靠學生自己主動。
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三聯書店 (香港) 有限公司
三聯書店 (香港) 有限公司是由活躍於二十世紀三四十年代中國出版界的三家著名出版機構──生活書店、讀書出版社及新知書店於1948年在香港合併成立。
香港三聯書店是聯合出版（集團）有限公司成員機構之一。香港三聯書店以人文學術、港澳題材、時尚生活、語言學習為出版的四大板塊，每年出版圖書二百多種，累計出版圖書近七千種。三聯版圖書以嚴謹的編輯風格和獨具風格的設計品味，吸引了海內外大批優秀作者和忠實讀者，並獲得眾多香港與國際優秀圖書及書籍設計的奬項。
多年來，香港三聯書店始終遵循「竭誠為讀者服務」的宗旨，倡導「愛生活，讀好書，求新知」，立足本土、關照世界，以弘揚文化、傳播新知為己任，追求以獨特視覺和創意方式演繹中國文化命題，關注現實人生，服務香港社會，已成為大中華區著名的文化出版品牌。
關於《閱讀世代的自白》
「閱讀」是我人生的開始，也是不渝的歸宿。
著名出版人、歷史學者陳萬雄博士，以其個人閱讀經歷為主線，融合時代變遷、文化反思、教育觀察，親撰自述性作品《閱讀世代的自白》。作者糅合新舊文章，並以第一身的體驗，與讀者分享其一生與書為伴、閱讀的歷程，為手捧圖書的「傳統閱讀最後世代」，作雪泥鴻爪的記錄。
作者：陳萬雄博士
出版時間：2026年4月
出版社：三聯書店（香港）有限公司
港幣定價：$138
ISBN：9789620458705
作者簡介
陳萬雄博士
著名出版人、歷史學者，歷任香港商務印書館總編輯、總經理、董事長，以及香港聯合出版集團副董事長、總裁。主要著作包括：《歷史與文化的穿梭》、《五四新文化運動的源流》、《讀人與讀世》、《陳萬雄集》（東莞學人文叢）、《三國傳真》、《新亞問學記》和《遇上好時光：書與人的故事》等。