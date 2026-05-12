「跨世代的對話：閱讀的傳承與未來」—— 《閱讀世代的自白》新書對談講座 專家學者聚首一堂 探討當代閱讀的價值與意義

三聯書店 (香港) 有限公司

三聯書店 (香港) 有限公司是由活躍於二十世紀三四十年代中國出版界的三家著名出版機構──生活書店、讀書出版社及新知書店於1948年在香港合併成立。



香港三聯書店是聯合出版（集團）有限公司成員機構之一。香港三聯書店以人文學術、港澳題材、時尚生活、語言學習為出版的四大板塊，每年出版圖書二百多種，累計出版圖書近七千種。三聯版圖書以嚴謹的編輯風格和獨具風格的設計品味，吸引了海內外大批優秀作者和忠實讀者，並獲得眾多香港與國際優秀圖書及書籍設計的奬項。



多年來，香港三聯書店始終遵循「竭誠為讀者服務」的宗旨，倡導「愛生活，讀好書，求新知」，立足本土、關照世界，以弘揚文化、傳播新知為己任，追求以獨特視覺和創意方式演繹中國文化命題，關注現實人生，服務香港社會，已成為大中華區著名的文化出版品牌。



