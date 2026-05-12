多元文化塑造美食特質：《米芝蓮指南》首度登陸南澳

首屆《南澳米芝蓮指南2027》餐廳推介名單將於2026年10月公布

米芝蓮評審範圍將覆蓋整個地區，從海岸線到葡萄酒產區和內陸

一個以自由、匠心與濃郁的地域氣息為特質的美食目的地 澳洲阿德萊德2026年5月12日 /美通社/ -- 米芝蓮指南 （The MICHELIN Guide）正式宣布將其目的地拓展至南澳州，這標誌著指南在探索全球頂級美食目的地的旅程中開啟了重要的新篇章。《南澳米芝蓮指南2027》首届餐廳推介名單將於2026年10月揭曉，評選範圍將覆蓋整個地區，彰顯了其豐富多元的美食風貌。

南澳的多元文化、卓越的當地農產品以及與土地的連結，形塑出充滿活力的餐飲文化，迷人的美食特質展現出傳統文化和現代創意，和諧共鳴。從充滿活力的餐飲場所，到享譽國際的著名葡萄酒產區和廣袤的自然風光，這屆全新的指南將全面展現該地區美食文化的深度與特質。 《米芝蓮指南》國際總監Gwendal Poullennec表示：「南澳在單一目的地內，呈現出令人讚歎的多元美食風貌。其美食特色的優勢在於，主廚們擁有充分的自由去定義自己的風格——以優質物產為指引，以與土地的深厚連結為依托，並對全球影響保持著自信的開放態度。我們的評審員對該地區餐飲文化的本真性和獨特個性印象深刻，我們很高興能在米芝蓮指南的舞台上聚焦南澳。」

在探索過程中，《米芝蓮指南》評審員體驗與感受到以創意、開放和鮮明個性為特徵的餐飲風貌。南澳的美食反映了其多元文化底蘊，歐洲傳統與亞洲影響以現代而自信的風格在此交融。以食材為主導的理念盛行，其背後是與本地生產者的緊密聯繫、對柴火與炭火烹飪的直覺運用，以及透過現代菜單重新發掘與詮釋的南澳本土食材。與之相得益彰的，是以熱情、慷慨和閒適雅致為特質的餐飲文化。 南澳為尋求地道性、多樣性和強烈地方感的美食旅行者提供了極具吸引力的選擇。這裡匯聚了備受讚譽的葡萄酒產區，生產者與餐飲目的地也近在咫尺，餐飲界更是以創造力而非陳規驅動。這些優勢共同為《米芝蓮指南》提供了理想土壤，展現出植根於傳統與創新、獨具魅力且不斷演進的美食文化。

《米芝蓮指南》得以拓展至南澳，得力於當地政府的寶貴支持。南澳大利亞州旅遊部長 Emily Bourke 表示：「我們有幸歡迎《米芝蓮指南》來到南澳。今天的正式宣布是對我們早已瞭然於心的共識的認可：我們所在的州穩居全國必遊美食目的地首選。憑借文化、美食、美酒與自然風光的融合，南澳擁有豐富多彩的美食節和葡萄酒活動，從城市餐飲體驗到地區美食盛會，處處彰顯卓越的飲食文化。我們期待與全球《米芝蓮指南》的讀者分享這一切。」 《米芝蓮指南》評選標準

《米芝蓮指南》由米芝蓮輪胎於1900年創立，最初目的是為了促進消費者駕車出遊而推出。自發表以來，始終秉持最初使命：將成熟的美食目的地納入評選版圖，指引國際遊客和當地食客體驗絕佳餐廳美食，展現世界各地的餐飲風貌，並推動旅行文化。 餐廳名單的評選也將依照《米芝蓮指南》歷久彌新的標準，專注於餐廳所呈現的烹飪品質，並由匿名的《米芝蓮指南》評審員，根據以下五項公開的評估標準進行評價： 食材品質

烹飪技巧

味道的協調性

主廚在料理上所展現的獨特性；以及

餐飲水準的一致性

《米芝蓮指南》以一套嚴謹的評級制度表揚傑出餐廳，當中最著名的是全球聞名的「米芝蓮星級」： 米芝蓮一星：優質烹調，不妨一試

米芝蓮二星：烹調出色，值得繞道前往

米芝蓮三星：卓越的烹調，值得專程造訪 此外，米芝蓮必比登推介 （Bib Gourmand）餐廳是深受評審員喜愛、被認為「物有所值」的餐廳。 米芝蓮指南始終秉持最高國際標準進行餐廳評選。由經驗豐富、具備專業素養且保持匿名的評審員團隊，針對餐廳進行持續且嚴謹的評選工作。所有評選過程皆本著獨立與客觀原則，沒有任何其他商業利益或爭議，確保評選結果的公正性與專業性。這份對品質與誠信的堅持，確保只有卓越的餐廳能夠獲得肯定與表彰。

《南澳米芝蓮指南2027》的完整餐廳推介名單將在2026年10月舉辦的特別活動中揭曉。該名單將僅以數碼形式在指南的所有平台（網站、手機應用程式和社交網絡平台）上發布，並會加入全球《米芝蓮指南》的餐廳與酒店入選名單，用戶可在其數碼平台上免費查閱。 如欲了解米芝蓮指南的歷史以及評選標準，請瀏覽guide.michelin.com，或關注 facebook.com/MichelinGuideAsia、instagram.com/michelinguide 和 youtube.com/@MICHELINGuideAsia 獲取最新資訊。 《米芝蓮指南》全球應用程式可在 iOS 和 Android 設備上下載使用。 關於米芝蓮

米芝蓮致力於成為全球領先製造商，為人們提供改變生活的複合材料和非凡體驗。作為一家在工程材料領域創新超過 130 年的企業，米芝蓮在推動人類進步和塑造可持續未来方面獨具優勢。憑借對聚合物複合材料領域的深厚專業知識，米芝蓮不斷創新，製造高品質的輪胎和零件，以滿足各種嚴格領域的關鍵應用需求，包括交通、建築、航空、低碳能源和健康醫療等領域。米芝蓮對產品的精益求精和對客戶需求的深入了解，持續激勵自身為人們提供最優質的體驗。米芝蓮不僅為專業車隊提供基於數據和人工智慧的解決方案，還通過米芝蓮指南推薦卓越的餐廳和酒店。米芝蓮總部位於法國克萊蒙費朗，在 175 個國家和地區擁有 129,800 名員工。