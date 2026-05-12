位元堂「百萬醫道」贈千粒逾HK$1,300,000「位元堂安宮牛黃丸」

鼎力支持「杏林暖香江・千名中醫義診」創世界紀錄 44名資深中醫以行動 捍衛市民心腦健康 香港2026年5月12日 /美通社/ -- 醫藥企業先驅位元堂全力支持 2026年5月10日(星期日) 於亞洲國際博覽館舉行的「杏林暖香江・千名中醫義診」盛事。活動當日，位元堂除派出旗下龐大專業中醫師團隊參與義診外，更現場捐贈1,100 粒總值近 HK$1,300,000的「位元堂安宮牛黃丸」，與全港市民及過千名中醫師共同見證「中醫義診」創世界紀錄的歷史時刻，以實際行動踐行「百萬醫道」，守護市民健康。

秉承社會使命 守護市民健康 作為紮根香港多年的標誌性品牌，位元堂向來以大眾健康護航為己任，致力將深厚的中醫藥文化精髓轉化為守護市民的力量。活動當日，位元堂主席鄧清河先生分享其經營理念：「中醫藥不只是商業，更是守護市民健康的社會使命。」這份理念，正是位元堂今日傾力支持義診、慷慨贈藥的根本動力，為市民提供最實際的健康援助。 創紀錄義診 「千粒」安宮牛黃丸 體現同舟共濟精神 為配合是次創世界紀錄的壯舉，位元堂特別捐贈以頂級天然牛黃入藥、1,100 粒總值近 HK$1,300,000的皇牌產品 —「位元堂安宮牛黃丸」，希望讓有需要的市民獲得及時的健康保障。憑藉「全港最大註冊中醫師團隊⁺」及「最受信賴中醫品牌^」的權威地位，位元堂今日派出44名資深註冊中醫師親臨亞洲國際博覽館，為市民提供專業中醫諮詢，以行動體現中醫界同舟共濟、尊崇專業的精神，將優質醫療資源帶入社區。

專業實力雄厚：全港最大註冊中醫團隊 ⁺ 服務涵蓋傳統至現代「美顏針」 位元堂擁有全港最大規模的註冊中醫師團隊⁺，憑藉深厚醫藥根基與卓越臨床經驗，成就本港「最受信賴的中醫品牌^」。目前，旗下超過70 間門市均設有註冊中醫師診症服務，提供完善及全面的中醫藥產品及一站式中醫診症、理療、配藥服務方案。位元堂多元化的專科服務深受大眾認同與信賴，範疇極為廣闊，全方位照顧不同年齡層的健康需要。在傳統專科方面，涵蓋了備孕、濕疹、皮膚問題、小孩過動問題及痛症診治等諮詢；此外，更提供推拿及針灸等理療服務，深耕傳統醫學領域，實力備受肯定。

除了鞏固傳統醫學精粹，位元堂更積極推廣結合現代需求的創新服務，其中由經驗豐富的註冊中醫師主理的「美顏針」最受市場歡迎。中醫師由把脈開始深入了解客人體質，針對都市人因生活或工作壓力、情緒問題，甚至更年期引致的皮膚及色斑，以針灸方式幫助客人疏通血氣，並能有效紓緩鼻敏感等都市常見病症。這種將傳統針灸與現代美容需求結合的專業服務，成功讓中醫藥精粹走進年青群的日常生活，進一步鞏固位元堂作為全港首選、最受信賴中醫夥伴的領導地位。

心腦血管專家權威認證： No.1 藥材質素品牌 # 1,100 粒安宮牛黃丸 守護心腦血管健康 位元堂作為業界公認的「心腦血管專家」，是次義診展現出無可比擬的領導地位與專業權威。品牌於現場送出共1,100 粒「位元堂安宮牛黃丸」，使用頂級天然牛黃入藥，不僅價值不菲，更具備極高的藥用價值。「位元堂安宮牛黃丸」憑藉卓越品質獲得專業肯定，深受醫護專業人員信賴，醫護界擁有極高口碑: 超過9成醫護推薦並認同有助改善心腦血管健康 [1]。 「位元堂安宮牛黃丸」乃品牌的標誌性產品，憑藉其嚴謹的製藥工藝，於心腦血管急救方面一直享有盛譽。結合位元堂被認可為「No.1藥材質素品牌#」 的強大認證，品牌再次以實力證明其守護市民健康的決心，讓中醫服務跨越不同年齡層，成為守護香港市民健康的最強後盾。

下載高清圖片： https://shorturl.at/9ofp2 關於位元堂：跨越三世紀，成就健康贏家 百年基業，藥材質素之冠#的位元堂傳承中醫智慧近130 年，自 1897 年創辦至今，始終堅守「香港百年品牌，用心守護健康」的宗旨，選用頂級、高質藥材入藥，被認可為No.1藥材質素品牌#。從清末民初的古法精髓，到潘厚存醫師研發、享譽百年的元祖配方「扶正養陰丸」，位元堂見證了中藥從傳統救濟走向現代養生的歷程。1952年扎根香港，並於 1980年正式成立「位元堂藥廠有限公司」（旗下品牌包括經典的珮夫人），發展成為香港最具代表性的中式保健領導品牌。

香港製造，國際頂級水平。位元堂堅持「香港製造」的嚴謹工藝，於元朗設立現代化工廠，成為全港極少數榮獲TGA PIC/S 國際權威認證的中藥廠，印證了生產流程與品質監控達至國際頂尖水平。 養生治未病，為您「完勝健康」。我們致力於傳承與推廣中醫智慧，提倡透過「日常養生」與「治未病」的預防醫學概念，讓每個人都能主導自己的體魄。位元堂相信，健康是一場人生的長跑，我們陪伴您在健康的賽道上贏得勝利，實現身心平衡與長壽，達成「完勝健康」的願景。