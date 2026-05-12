周大福人壽「40周年特別企劃：財富匠心論壇」圓滿舉行

著名財經專家付鵬分享財富管理新思維

香港 - 2026年5月12日 - 周大福人壽上星期於香港圓滿舉行「40周年特別企劃：財富匠心論壇」，邀請財經專家付鵬擔任主題演講嘉賓，吸引超過六百位業務夥伴、人生規劃師及客戶現場出席，共同探討在全球經濟波動下，如何透過穩健的資產配置實現長期價值。



周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑（右）向財經專家付鵬（左）致送紀念品。

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑致歡迎辭時表示：「環球經濟瞬息萬變，市場波動已成常態，但周大福人壽一直專注做好自己，憑着長期、持續的兌現能力，無間斷地為客戶提供保障。我們紮根香港40年，三大皇牌產品系列1連續10年2分紅實現率達100%或以上；償付能力充足率達282%3，領先行業4，並遠高於最低監管要求。這些數字彰顯我們充份的實力，支撐長期的承諾。」



付鵬：「賺錢思維」與「配置思維」可並存



財經專家付鵬於主題演講中指出，全球經濟正處於結構性轉型期。他強調，未來的關鍵不再是誰賺得快，而是誰能「活得久、撐得穩」。他剖析中產家庭的結構性壓力：收入及房產增值放緩、槓桿風險上升，而人工智能與全球市場不確定性亦構成衝擊。在財富管理上，他提到「賺錢思維」與「配置思維」兩者可以並存，決策應取決於年齡、風險偏好及家庭財務結構。面對波動加劇的未來，唯有構建穩健的財富底盤，才能讓人真正安心。被問及如何看待保險，付鵬認為投資者容易忽略極端風險：如2008年金融危機與家人住院等意外同時發生，此時僅靠投資組合難以應對流動性需求。當市場不確定性與人生不可控意外疊加，像保險此類保障便顯得至關重要。





1 三大皇牌產品系列包括(i)「盛世」/「傳家寶」系列 (「匠心」系列同類型產品 )、(ii)「守護 168」系列 (「守護家倍 198」同類型產品 )及(iii) 「愛豐盛」系列 (「榮耀世代」同類型產品 ) 。



2 上述產品系列在 2015 年至 2024 年度生效的保單於每個保單生效年份之週年紅利／復歸紅利／終期紅利／終期分紅的分紅實現率均達到 100%或以上。請瀏覽周大福人壽網站了解上述或其他產品的最新分紅實現率資料。



3 資料來源: 周大福創建有限公司 2025-2026 年中期報告。於 2025 年 12 月 31 日，周大福人壽在香港保險業風險為本資本基準下的償付能力 充足率為 282%。



4 與於 2025 年 9 月公布 2024 年度總保費收入最高的 15 間保險公司就償付能力充足率所作的分析及比對。該等資料為截至2024 年 12 月 31 日，相關保險公司按保險業監管局公眾披露法規要求所公佈的數據。



註：財經專家所表達之意見僅屬個人觀點，並不代表周大福人壽之立場。

