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出版：2026-May-12 13:45
更新：2026-May-12 13:45
PR Newswire

新華絲路: 世遺泉州 時尚之都

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北京2026年5月12日 /美通社/ -- 福建省歷史名城泉州正通過推進「世遺+時尚」產業融合，推動自身從「製造強市」向「時尚之都」轉型。

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

泉州曾是歷史上海上絲綢之路沿線最大的港口之一，尤其在中國古代宋朝（960-1279年）和元朝（1271-1368年）時期尤為繁榮。「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」於2021年7月被列入《世界遺產名錄》。

在這座世界遺產城市中，開元寺、洛陽橋等22處世界遺產點串聯起宋元「東方第一大港」的繁華記憶，讓泉州成為文旅發展高地，2025年全年接待遊客達1.12億人次。

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泉州立足自身優勢，成立「世遺泉州 時尚之都」工作專班，推進「世遺+時尚」產業融合，推動「製造強市」向「時尚之都」轉型。

泉州擁有1.3萬家紡織鞋服企業，湧現出安踏、特步、七匹狼、361度和匹克等眾多知名品牌，2025年紡織鞋服產值突破7000億元，讓泉州成為中國時尚製造版圖上的重要坐標。

從宋元「東方第一大港」的千帆競渡，到今日千億產業集群的潮湧不息，泉州以產業自信織就時尚風骨，讓世遺文脈與現代風尚相映生輝，走出一條以時尚賦能產業、以貿易聯通世界的高質量發展之路。

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原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/350492.html

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302769117.html

SOURCE 新華絲路

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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