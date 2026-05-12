新華絲路: 世遺泉州 時尚之都

北京2026年5月12日 /美通社/ -- 福建省歷史名城泉州正通過推進「世遺+時尚」產業融合，推動自身從「製造強市」向「時尚之都」轉型。

泉州曾是歷史上海上絲綢之路沿線最大的港口之一，尤其在中國古代宋朝（960-1279年）和元朝（1271-1368年）時期尤為繁榮。「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」於2021年7月被列入《世界遺產名錄》。

在這座世界遺產城市中，開元寺、洛陽橋等22處世界遺產點串聯起宋元「東方第一大港」的繁華記憶，讓泉州成為文旅發展高地，2025年全年接待遊客達1.12億人次。