Kaneka Ubiquinol™與Eqology合作榮獲2026年備受矚目的Vitafoods Europe創新獎

Kaneka Ubiquinol™以「配方靈活性」為核心的創新合作理念，推動獲得世界級大獎成果 隨著消費者對細胞健康解決方案的需求不斷增長，以還原型輔酶Q10為動力的線粒體健康技術已在全球食品、營養保健品及飲料配方中佔據核心地位。 西班牙巴塞羅那2026年5月12日 /美通社/ -- 全球唯一創新生產商與還原型輔酶Q10領域先驅、2026年歐洲國際營養保健食品展(Vitafoods Europe)首屆線粒體健康類別贊助商Kaneka 還原型輔酶Q10™今日宣佈，其與Eqology Pure Arctic Oil Heart & Energy合作，榮獲2026年Vitafoods Europe創新獎最具創新性即食營養保健品成品獎。

這款開創性的品類定義配方Eqology Pure Arctic Oil Heart & Energy融合了可持續生產的CodMarine®北極鱈魚肝油、有機冷壓特級初搾橄欖油、維生素D3以及Kaneka 還原型輔酶Q10™成分。 該配方擁有堅實的科學依據，經證實可支持心血管健康與細胞能量健康，並具備經過驗證的氧化穩定性[i]。其兼具膳食補充劑與烹飪用油的雙重用途，充分體現了配方的高靈活性，可輕鬆融入日常健康飲食方案——將海洋來源的純淨營養、地中海植物營養素與線粒體科學融為一體，打造出一款臨床可信、可持續理念的創新營養解決方案；同時作為一款獨特美味的營養油或調味油，助力人們踐行健康生活飲食方式。

這一開創性創新的核心是Kaneka 還原型輔酶Q10™——它是輔酶Q10的高生物活性形式，在線粒體能量生成和抗氧化保護中發揮著至關重要的作用。 線粒體負責產生人體約90%的能量[ii] ，而人體天然還原型輔酶Q10水平從20歲起開始下降[iii]，因此，支持線粒體能量生成已被越來越多的研究證實，對心血管健康、生殖健康、女性健康、認知功能及健康衰老均具有重要意義。 值此殊榮，Kaneka歐洲區總經理Filip Van Hulle表示：「這一重大成就堅定了我們進一步推動創新的決心——我們將與擁有世界級科學實力和專業知識的品牌方合作，共同打造能推動線粒體健康領域真正具有創新價值的優質產品。」

關於KANEKA 還原型輔酶Q10™ Kaneka Corporation 是屢獲殊榮的全球唯一創新生產商，通過獲獎的日本天然發酵工藝，生產經臨床驗證的生物等效性還原型輔酶Q10。Kaneka 還原型輔酶Q10™ 已擁有 100 多項研究、80 多項專利，以及在心血管健康、認知功能、女性健康、生殖健康和能量支持等領域超過 45 年的研究累積。自 2006 年以來，Kaneka 還原型輔酶Q10™ 已廣泛應用於全球 50 多個國家和地區的 1,000 多個營養健康品牌，並獲得多項國際認證，包括清真認證(HALAL)、公認安全認證(GRAS)、危害分析與關鍵控制點認證(HACCP)、新膳食成分認證(NDI)、猶太認證（KOSHER)、良好生產規範認證(GMP)、ISO 14001環境管理體系認證、ISO 22000食品安全管理體系認證、非轉基因認證(Non-GMO)及職業健康安全管理體系認證(OSHMS)。

網址：www.kaneka-ubiquinol.com [i]Eqology/Pharma Marine.分析報告：Pure Arctic Oil Heart & Energy的氧化穩定性指數。基於Rancimat法和AOCS Cd 12b-92方法的內部方法AM29。2025年10月。 Kaneka Corporation。Kaneka Ubiquinol™技術指南。Kaneka Corporation製藥與補充營養事業本部補充劑戰略單元。2024/2025年。 [ii]Reynolds S。線粒體與健康。NIH 2025.Nolfi-Donegan D, et al.線粒體電子傳遞鏈。Redox Biol 2020。 [iii]Kalén A, et al。大鼠和人體組織脂質成分的年齡相關變化。Lipids 1989;24(7):579-584。 Wada H, et al。Redox輔酶Q10的氧化還原狀態與實足年齡相關。JAGS. 2007;55:1141-1142。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kaneka-ubiquinoleqology2026vitafoods-europe-302769098.html SOURCE Kaneka Ubiquinol™