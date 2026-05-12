5月連環宣傳攻勢全面展開 三菱重工空調舉辦業界晚宴及「空調產品巡禮」

濱口愛子擔任廣告主角 呈現「家的感覺」 智能遙距控制結合R32環保雪種 締造舒適家居綠洲 香港2026年5月12日 /美通社/ -- 三菱重工空調一直運用集團「海、陸、空」各領域先進技術，研發並提供最佳的製冷製熱解決方案，集團於2040年開始實踐零碳目標，為世界出一分力，實現低碳社會，將「舒適感」延續到下一代。三菱重工空調於今年5月展開連串宣傳活動，透過業界晚宴、全新廣告片首播及大型產品巡禮，多方位展示品牌於智能科技、節能效能及舒適家居生活方面的優勢，進一步向香港市場傳遞「家的感覺來自三菱重工空調」的品牌理念。

三菱重工空調今日（5月11日）假The Henderson 內Cloud 39舉行三菱重工空調晚會 (A Light of Magic" GALA NIGHT 2026)，吸引過百名業界人士出席，場面熱鬧，此外，還打造了一個產品展示區結業界參觀。席間，三菱重工製冷空調系統株式會社常務董事加纳盛富先生表示，品牌將持續深耕香港市場，並積極配合消費者對智能家居、節能環保及優質空氣生活的追求，未來將繼續引入更多高性能及高效率的產品，滿足本地家庭及市場需要。 緊接晚宴後，品牌全新廣告片將於5月12日正式首播，由坤嫂濱口愛子（Aiko Hamaguchi）擔任主角。廣告以傳統和式居所及日式庭園為背景，透過細膩畫面與生活感場景，帶出三菱重工空調為家居注入清新涼快空氣的舒適體驗。即使身處香港，亦彷彿置身日本家中，感受熟悉、自在且安心的「家的感覺」。

為延續品牌聲勢，三菱重工空調將於2026年5月13日至17日，以「家的感覺來自三菱重工空調」為主題，假尖沙咀 iSQUARE 國際廣場 iPIAZZA（G/F）舉行「三菱重工空調產品巡禮」。活動將展出多款冷氣機及抽濕機產品，全面呈現品牌如何結合智能科技、節能效能及空氣潔淨技術，為香港家庭締造更舒適自在的生活空間。 巡禮期間，現場特設產品展示區、專人講解區及互動體驗專區，讓市民可近距離了解三菱重工空調產品的設計特色及實際應用，包括WiFi智能遙距控制功能，以及採用R32環保雪種的節能環保優勢，體驗品牌如何透過創新科技，為繁忙都市生活帶來恰到好處的舒適平衡，打造專屬家居綠洲。

此外，推廣期內凡購買三菱重工指定產品，即可享88折優惠及獲贈精美禮品。活動現場亦將免費派發紀念品（數量有限）；參加者只需完成指定Facebook或Instagram互動任務／打卡分享，更有機會獲得驚喜小禮物，適合一家大小到場參與，共同感受品牌帶來的舒適家居體驗。當中，5月15日（星期五）下午2時至3時更將舉行品牌VIP Tour，濱口愛子（Aiko Hamaguchi）或將現身活動，與市民近距離互動，分享打造舒適生活空間的心得，為活動增添更多亮點與期待。 三菱重工空調期望透過今次一系列宣傳活動，進一步加強與香港消費者的連繫，並展示品牌對舒適生活、智能科技及綠色環保的堅持，讓更多家庭在日常生活中感受到來自三菱重工空調的貼心溫度。

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