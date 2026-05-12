AECOM 於粉嶺繞道（東段）引領工程創新　推進香港北部都會區道路網絡發展

香港 - 2026年5月12日 -全球基礎設施領先企業 AECOM 參與粉嶺繞道（東段）工程，促成項目順利竣工及通車，標誌香港北部都會區首個大型運輸基建項目正式落成。
AECOM 香港區負責人卓子然博士於 5 月 2 日出席通車儀式，與發展局、土木工程拓展署及立法會議員等主禮嘉賓一同見證項目啟用。繞道並於 5 月 3 日正式投入服務。
卓博士表示：「這個里程碑展示了政府、產業、學術界與科研界攜手合作的力量。我們很榮幸能為項目出一分力，實踐香港《建造業 2.0》願景，同時對接國家《十五五》規劃，將創新工程技術與國產高品質物料帶到香港，並展示於國際舞台。」
粉嶺繞道（東段）全長約四公里，採用雙程雙線分隔車道設計，作為主要分流道路，連接粉嶺北新發展區與粉嶺公路。繞道通車後，有助紓緩粉嶺市中心的交通負荷，加強北部都會區道路網絡連繫，並支援粉嶺北新發展區約 95,100 名未來居民。繁忙時段行車時間可節省約 10 分鐘。
項目展現多項工程創新，包括：
- 香港首個採用「橫向轉體技術」的橋樑工程，於一晚完成重達 7,000 噸、長 140 米的橋樑轉體，讓橋身跨越東鐵綫鐵路，工期縮短約 12 個月
- 全球首次將S960超高強鋼應用於行人天橋結構，減少約 2,400 噸二氧化碳排放
AECOM 為古洞北及粉嶺北新發展區第一階段及餘下發展階段提供跨領域專業顧問服務。團隊運用先進數碼及施工技術，包括 4D BIM、LiDAR激光掃描、人工智能監測系統；同時結合預製組裝、機械焊接及三維掃掠路徑分析等工法，以提升安全、品質與效率。
工程團隊在施工期間須面對的主要挑戰，是於現有東鐵綫鐵路上方興建行車天橋，同時需避開多項設施，包括大型食水喉管、高壓地底電纜及一條現有行人天橋。團隊在香港首次應用橫向轉體技術，先在鐵路旁建橋，再於夜間一次過完成轉體至最終位置，減少對鐵路運作的影響並提升施工安全。
工程創新亦延伸至兩條新行人天橋的設計及建造，其中位於龍躍頭交匯處的 F6 行人天橋，為全球首次以S960 超高強鋼作結構主體的項目。
AECOM 正積極引領香港基建項目的未來發展方向。憑藉多項首創項目的豐富經驗，AECOM 參與撰寫由土木工程拓展署發表的一系列技術指引，包括《橋樑轉體施工實務指引》、《採用S960超高強鋼設計板樑結構技術指引》及《建築工程結構鋼材機械人焊接作業技術指引》。這些指引為香港以至海外推動安全、高效及創新的施工作業方式制定新標準。
粉嶺繞道（東段）充分展現創新與跨界協作如何推動大型基建更安全、更可持續地落實，進一步促進北部都會區的長遠發展。
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關於AECOM
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