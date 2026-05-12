AECOM 於粉嶺繞道（東段）引領工程創新　推進香港北部都會區道路網絡發展

香港 - 2026年5月12日 -全球基礎設施領先企業 AECOM 參與粉嶺繞道（東段）工程，促成項目順利竣工及通車，標誌香港北部都會區首個大型運輸基建項目正式落成。 AECOM 於粉嶺繞道（東段）引領工程創新 AECOM 香港區負責人卓子然博士於 5 月 2 日出席通車儀式，與發展局、土木工程拓展署及立法會議員等主禮嘉賓一同見證項目啟用。繞道並於 5 月 3 日正式投入服務。 卓博士表示：「這個里程碑展示了政府、產業、學術界與科研界攜手合作的力量。我們很榮幸能為項目出一分力，實踐香港《建造業 2.0》願景，同時對接國家《十五五》規劃，將創新工程技術與國產高品質物料帶到香港，並展示於國際舞台。」 粉嶺繞道（東段）全長約四公里，採用雙程雙線分隔車道設計，作為主要分流道路，連接粉嶺北新發展區與粉嶺公路。繞道通車後，有助紓緩粉嶺市中心的交通負荷，加強北部都會區道路網絡連繫，並支援粉嶺北新發展區約 95,100 名未來居民。繁忙時段行車時間可節省約 10 分鐘。 項目展現多項工程創新，包括：

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