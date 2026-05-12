瑞博生物與英矽智能達成戰略合作，以AI+ siRNA加速小核酸藥物創新研發

蘇州2026年5月12日 /美通社/ -- 蘇州瑞博生物技術股份有限公司（瑞博生物，06938.HK）今日宣佈，與英矽智能（Insilico Medicine, 03696.HK）正式簽署戰略合作協議。雙方將利用各自在小核酸藥物開發和人工智能製藥領域的核心優勢，圍繞靶點發現、藥物分子設計與優化、AI輔助藥物研發與臨床轉化等領域展開深度合作，共同推進示範應用項目落地與成果轉化，以AI+siRNA聯合創新，加速小核酸藥物研發進程，助力攻克未滿足的臨床需求。 小核酸藥物利用 RNAi 機制實現致病基因精準沉默，憑借靶點極廣、可數字化設計、開發週期短、超長效帶來的患者高依從性等核心優勢，引領了「現代製藥的第三次浪潮」。而人工智能技術的深度賦能，將進一步提升siRNA藥物的研發效率與成功率，助力傳統手段難以攻克的「不可成藥」靶點加速突破，為患者提供新的治療方案。

瑞博生物正在將 AI 技術融入小核酸藥物的研發體系，已搭建了算法驅動的 siRNA 序列智能設計平台與配體高效篩選平台，實現高質量候選分子的快速識別、迭代與優化；在臨床開發階段，借助AI技術對靶點在患者群體中的療效與安全性進行預測和評估，大大提高臨床研究的效率和成功率。此前，瑞博生物與英矽智能已在智能自主化高通量篩選領域達成合作。本次戰略合作升級，將依托瑞博生物在小核酸技術與小核酸藥物研發領域深厚的產業積澱和領先開發實力，結合英矽智能新藥研發全流程的 AI 技術賦能體系，全方面實現優勢互補、深度協同，加速創新小核酸藥物的研發進程，解決未滿足的臨床需求，早日惠及全球患者。

英矽智能聯合首席執行官兼首席科學官任峰博士表示：「我們很高興今天能與瑞博生物簽署戰略合作協議。英矽智能與瑞博生物一直以來保持著密切的交流，雙方相互信任。值得一提的是，瑞博生物在2025年成為了英矽智能LifeStar 2自動化實驗室平台的第一個高通量實驗服務的合作夥伴，彰顯了英矽智能自動化實驗室平台對產業的賦能價值。隨著AI算法的不斷革新，英矽智能的Pharma.AI平台在近期也迎來了多個重大升級。經過深入討論，雙方對利用Pharma.AI平台賦能小核酸藥物研發多個場景的合作機會達成了共識。我們將共同推動相關合作，端到端賦能小核酸療法的研發，進一步拓寬AI賦能邊界，努力滿足未竟臨床需求。」

瑞博生物聯席首席執行官兼全球研發總裁甘黎明博士表示：「我們已經處在AI引導的臨床研發新時代，英矽智能與瑞博生物在各自領域的創新能力和使命願景都高度契合，非常高興能在之前默契合作的基礎上，達成全面的戰略合作。通過多年的技術積澱，借助已有的AI工具和手段，瑞博生物進入了密集產出候選藥物和高效推進臨床試驗的快速發展期，相信在英矽智能全球領先的AI應用系統加持下，將為我們在差異化戰略發展階段提供更加強有力的助推器。期待通過雙方的密切合作碰撞出創新的火花，進一步提升我們藥物研發的效率和確定性，讓AI驅動範式的小核酸療法盡早造福全人類。」

關於瑞博生物：

蘇州瑞博生物技術股份有限公司是一家專注於小干擾RNA(siRNA)藥物的開發與商業化的全球化生物製藥企業，公司以自主創新的小核酸技術平台為引擎，圍繞心血管代謝、肝臟、腎臟等重大疾病領域佈局了豐富且差異化的產品管線。瑞博生物致力於通過持續創新，為全球患者提供革命性的治療方案。2026年1月9日，瑞博生物於香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：06938.HK。更多信息，請訪問：www.ribolia.com。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai-sirna-302769182.html SOURCE 蘇州瑞博生物技術股份有限公司