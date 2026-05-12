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出版：2026-May-12 14:10
更新：2026-May-12 14:10
PR Newswire

中華古文明與先進製造共掀河南新經濟篇章

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北京2026年5月11日 /美通社/ -- 據《中國日報》報道：

從先進製造到文化遺產保護，河南省正在描繪一幅以創新、開放與文化自信為驅動的高質量發展新圖景。

A spread from China Daily showcases the high-quality development of Henan’s cultural industry. (PRNewsfoto/China Daily)

在洛陽市，洛陽軸承集團（簡稱「洛軸」）已成為該省產業轉型的標桿。其高端軸承產品現已廣泛應用於海上風電、新能源汽車、航空航天及盾構機等領域，取代了曾由國外廠商主導的產品。

該公司的重大突破之一是成功研發16兆瓦海上風電機組主軸軸承，並已裝機應用於全球首個量產的16兆瓦海上風電機組平台。洛軸亦在新能源汽車領域快速擴張，為比亞迪等中國頭部車企供應輪轂軸承。

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在洛軸的智能車間內，自動化生產線與數字化檢測系統折射出河南全省邁向智能製造、綠色生產與產業升級的堅定步伐。

距洛陽百餘公里外，鄭州航空港經濟綜合實驗區已成為另一增長引擎。該區製造的比亞迪汽車通過中歐班列及其他國際物流渠道出口，彰顯河南在全球供應鏈與先進製造集群中日益重要的地位。

與此同時，河南正將深厚的歷史積澱，轉化為推動旅遊發展與文化振興的新動能。

在龍門石窟，文物保護工作者正運用地質雷達、紅外探測儀與3D建模技術，守護這項中國文化瑰寶。作為聯合國教科文組織世界遺產地，龍門石窟現存2300餘座窟龕、10萬餘尊佛像。

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數字化創新亦重塑公眾接觸文化遺產的方式。高精度3D測繪、VR導覽與線上展覽，讓全球觀眾足不出戶便能雲遊龍門，也助力年輕一代更好讀懂中華文明。

放眼河南大地，多處古都與考古現場正通過博物館升級、沉浸式文化體驗與遺產保護項目重煥生機。文旅產業已成為拉動經濟增長、擴大就業與推動鄉村振興的重要力量。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302769159.html

SOURCE 中國日報社

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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