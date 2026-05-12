中華古文明與先進製造共掀河南新經濟篇章

北京2026年5月11日 /美通社/ -- 據《中國日報》報道：

從先進製造到文化遺產保護，河南省正在描繪一幅以創新、開放與文化自信為驅動的高質量發展新圖景。

在洛陽市，洛陽軸承集團（簡稱「洛軸」）已成為該省產業轉型的標桿。其高端軸承產品現已廣泛應用於海上風電、新能源汽車、航空航天及盾構機等領域，取代了曾由國外廠商主導的產品。

該公司的重大突破之一是成功研發16兆瓦海上風電機組主軸軸承，並已裝機應用於全球首個量產的16兆瓦海上風電機組平台。洛軸亦在新能源汽車領域快速擴張，為比亞迪等中國頭部車企供應輪轂軸承。