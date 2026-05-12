艾思通科技推一鍵啟動 BYOM，整合 Logitech 打造智慧視訊新體驗

ASTROS 無線投影與會議系統以 BYOD與 BYOM為核心設計理念，打造新一代無線會議架構。使用者可透過個人筆電快速連線至會議室環境，無需額外安裝驅動程式，即可完成畫面分享與會議設備串接。系統支援 Windows 與 macOS 裝置，確保不同作業系統間皆能穩定運作，提供一致且流暢的協作體驗。

隨著混合辦公成為常態，企業會議室普遍面臨設備架構複雜、連線流程繁瑣，以及 IT 維護負擔增加等挑戰。透過與 Logitech 企業級視訊設備的整合應用，ASTROS Station AS-201 與 ASTROS Pod AP4-12 已完成相容性測試，可順利串接視訊會議設備，支援一鍵啟動 BYOM 協作模式。該方案可從小型會議室到大型會議空間彈性部署，不僅提升協作效率與會議靈活性，同時降低 IT 維護與設備管理複雜度，讓會議環境回歸簡潔，並大幅縮短會議啟動時間。

艾思通科技全球品牌事業部資深協理 Fong Ho 表示：「在混合辦公成為主流的趨勢下，過去只要能連線就好，但現在企業更在意的是整個會議流程是否順暢、是否不需要額外設定。此次與 Logitech 的技術整合，正是希望透過更直覺的無線連接方式，降低會議前的準備時間與 IT 維護負擔，讓團隊能專注於協作本身。」