中興2026聖保羅寬帶用戶大會成功舉辦，以「智慧寬帶變現未來」共探智能寬帶商業新增長

巴西聖保羅2026年5月12日 /美通社/ -- 5月6日，中興通訊在巴西聖保羅成功舉辦第五屆「智慧寬帶 變現未來」寬帶用戶大會。從安第斯山麓的哥倫比亞，到北美樞紐墨西哥，再到南美第一大市場巴西，中興通訊持續探索拉美寬帶經營新路徑。本次大會匯聚巴西及拉美地區300餘家主流運營商、ISP、行業專家與生態夥伴，巴西本地政府及行業協會等諸多領袖亦應邀出席。大會以寬帶網絡降本增效、家庭業務創新為雙引擎，依托系列智能寬帶變現解決方案，精準適配拉美細分市場及場景需求，助力運營商與ISP突破傳統管道經營模式，拉升基礎網絡ARPU、拓寬增收路徑、重塑行業核心競爭力。

面向運營商寬帶網絡建設，中興通訊始終致力於為每一位客戶打造「最好的寬帶網絡」。 在光接入領域， FTTx變現方案通過輕量化OLT降低建網門檻、CEM+AI實現精細化質差分析與精準營銷、AI全光園區與AI智會屏等創新拓展To B藍海市場，兼顧成本效率與ARPU提升，持續挖掘網絡增量價值。端到端智能ODN系統則為全生命週期網絡提供有力保障。 在承載網領域， C+L全頻一體化1.6T OTN方案，融合AI技術，憑借單波速率升級、極致頻譜利用率與智能化運維能力，攻克光網擴容成本高、服務響應慢等行業難題。同時，單槽28.8Tbps核心路由器與高性能100GE/400GE接入匯聚路由器，疊加AI流量智能調優、AI安全防護、AI動態節能功能，助力運營商搭建超寬、綠色、安全、智能的新一代IP網絡。

在智能運維側，AIOps智能運維平台大幅提升故障診斷效率，顯著削減全網OPEX，助力運維體系向L4級高階自智網絡穩步演進。 面向家庭寬帶網絡建設，中興通訊憑借「硬核技術實力及持續的AI技術創新」，以質量保障為支點、智能管控為優勢、長期演進為方向，為客戶提供更優的TCO保障。 在智能連接領域，以AI Wi-Fi 7為核心，充分發揮規格、覆蓋、管控、軟硬件及供應鏈等多重優勢，助力運營商精準選型與TCO持續優化。結合定制化套餐策略，幫助運營商擺脫價格戰，構建差異化競爭力。

在智慧家庭增值業務方面，以大模型能力為基座，聚焦AI運維、AI攝像頭、AI中屏三大核心抓手，打造集智管智控、健身娛樂、隨心看家於一體的家庭新體驗，推動家庭業務從基礎連接向高價值服務升級。 在智能運營方面，SCP平台實現全類型家庭設備統一納管、遠程診斷運維、一鍵網絡優化、被盜設備鎖定及基於多樣化報表的增值業務定向營銷，全業務一站式捆綁，降低運維成本、穩定提升收益，助力運營商構建高效運營體系，實現可持續價值變現。

針對ISP市場，中興通訊以「輕量建網、融合提效」破局，賦能增收。 輕量化PON方案實現快速、高性價比網絡部署，顯著縮短上市時間，幫助ISP搶佔市場先機。 Light OTN方案採用12.8T@2U高集成度設計+WebGUI極簡管理，支持單波1.6T傳輸及「零部署、上電即開通」，顯著降低光網絡部署成本與運維複雜度。 Light IP Network打通從CPE到接入、匯聚、骨幹的端到端輕量化IP融合方案，以統一開放架構、平滑演進產品、極簡智能運維為三大支柱，助力ISP實現異構網絡融合與持續運營。 在上述場景化方案之外，本次大會還迎來了三大亮點合作的集中呈現：中興通訊推出新一代TV 3.0機頂盒，標誌著巴西數字電視升級邁入關鍵階段；中興通訊攜手聯發科推出面向高端家庭與中小商業場景的Wi-Fi 7與萬兆光網絡解決方案，助力運營商挖掘高價值用戶；高通與中興通訊攜手打造面向 AI 時代的新一代網絡基礎設施，整合了高通原生 AI Wi-Fi、固定無線接入（FWA）平台技術，以及中興通訊在接入與網絡解決方案領域的技術領先優勢。

中興通訊副總裁、巴西代表處總經理呂茂亮表示，巴西是公司全球核心戰略市場。深耕拉美25年，中興通訊累計服務超100家運營商與ISP，鋪設光纖超6萬公里，覆蓋超3000萬家庭用戶。他指出，本次大會正是對本地客戶需求的精準回應：不止輸出領先技術與產品，更聚焦助力客戶實現商業成功。 面向未來，中興通訊將持續以「智慧寬帶變現未來」為指引，深耕巴西及拉美市場，依托「連接+算力」全棧技術能力，攜手本地運營商與生態夥伴，推動智能寬帶從建網覆蓋走向價值經營，助力區域通信產業實現高質量、可持續增長，共繪巴西數字經濟發展新藍圖。

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