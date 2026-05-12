明德金融推出全新「築金易」黃金儲蓄計劃 —— 針對市場避險需求，助港人從 0.01 安士起築建財富防線

香港 - 2026年5月12日 - 面對全球金融局勢的不確定性與持續通脹壓力，香港專業金融服務機構明德金融（Ming Tak Financial）正式宣佈，推出專為本地市場量身打造的全新「築金易」（Gold Goal Plan）黃金儲蓄計劃。此計劃旨在精準回應當前市民對靈活資產保值工具的渴求，透過科技簡化投資流程，協助每一位香港人以最低門檻、最高透明度的方式，輕鬆達成「擁有人生第一安士黃金」的目標。
針對市場痛點：資產保值已成港人頭等大事
在現時加息週期波動、生活成本日益增加的形勢下，如何有效令資產保值、對抗購買力萎縮，已成為香港家庭與上班族的頭等大事。黃金作為千百年來公認的避險防線，在資產配置中的重要性不言而喻。然而，明德金融透過市場觀察發現，傳統投資渠道存在不少障礙：實體金行往往涉及昂貴的手工費與火耗費，且價格透明度不足；而一般的「金會」供款過於僵化，缺乏靈活性。
明德金融推出的「築金易」計劃，正是為了打破這些傳統枷鎖。我們將複雜的黃金買賣流程數位化，讓每一位市民都能以最直接、最科學的方式，將每一分辛苦錢實打實地轉化為實質擁有的 999.9 純金。
核心優勢：打破門檻，讓理財回歸自主
「築金易」計劃不僅是一項儲蓄方案，更是一場投資體驗的革新，其四大核心亮點包括：
- 「碎金」投資模式，積少成多： 為了讓理財不再成為心理負擔，計劃將交易單位大幅降至 0.01 安士。投資者無需一次過動用大筆現金，只需利用每月節省下來的閒錢，即可按步就班地累積黃金。這種「化整為零」的模式，讓打工仔在不知不覺間累積起足以守護未來的「第一桶金」。
- 國際報價同步，零隱形收費： 明德金融堅持誠信透明。在「築金易」計劃中，我們剔除了所有傳統金行常見的「手工費」或溢價。所有買賣價格均直接掛鉤國際實時金價，確保投資者的每一分投入，都百分之百用於購買黃金持倉，讓每一毫成本都花得明明白白。
- 23 小時全天候鎖價，掌握先機： 香港人生活節奏緊湊，「築金易」透過專業的 MT5 交易平台 提供服務。投資者無論是在上班通勤途中、休息時間，還是深夜時分，均可隨時隨地查看即時報價並鎖定心儀價位，不再受實體店舖營業時間的限制，真正實現「財富自主」。
- 實物兌換機制，成就感觸手可及： 與純粹的數字投資不同，「築金易」賦予財富真實的重量。當客戶帳戶累積滿 1 安士時，即可申請提取 999.9 實體金粒或金條。投資者可親臨位於尖沙咀海港城的明德金融辦公室提取，親手接過這份透過紀律與時間鑄就的實物財富。
明德金融理財專家建議投資者運用「平均成本法」（Dollar-Cost Averaging）。透過定期、定量的買入，投資者無需耗費精力去預測市場高低位。當金價回落時，同樣的資金能換取更多份額；當金價上升時，資產價值則隨之增長。這種策略能有效平攤成本，是資深投資者公認在波動市況中最穩健的財富累積術。
里程碑獎賞：嘉許每一份理財毅力
為鼓勵市民養成理財習慣，明德金融特別設立了「完成獎賞」。凡透過計劃首次成功提取 1 安士實金的客戶，均可享「獎賞三選一」禮遇，包括：精品金條造型 USB、超市現金券、或價值 USD 100 的交易獎賞，以此見證投資者達成人生首個黃金理財里程碑。
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關於明德金融
明德金融（MTF）總部位於香港，是亞太地區領先的專業貴金屬交易服務商。作為香港黃金交易所 (HKGX) AA 類行員（行員編號：194），公司始終秉持合規透明的原則，受貿易場嚴格監管，確保交易環境公平、透明。憑藉卓越的技術實力，明德金融為投資者提供黃金固定差價低至 $0.15、全平台一世免佣金以及 5 分鐘極速入金等優質服務。