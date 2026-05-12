明德金融推出全新「築金易」黃金儲蓄計劃 —— 針對市場避險需求，助港人從 0.01 安士起築建財富防線

香港 - 2026年5月12日 - 面對全球金融局勢的不確定性與持續通脹壓力，香港專業金融服務機構明德金融（Ming Tak Financial）正式宣佈，推出專為本地市場量身打造的全新「築金易」（Gold Goal Plan）黃金儲蓄計劃。此計劃旨在精準回應當前市民對靈活資產保值工具的渴求，透過科技簡化投資流程，協助每一位香港人以最低門檻、最高透明度的方式，輕鬆達成「擁有人生第一安士黃金」的目標。





針對市場痛點：資產保值已成港人頭等大事



在現時加息週期波動、生活成本日益增加的形勢下，如何有效令資產保值、對抗購買力萎縮，已成為香港家庭與上班族的頭等大事。黃金作為千百年來公認的避險防線，在資產配置中的重要性不言而喻。然而，明德金融透過市場觀察發現，傳統投資渠道存在不少障礙：實體金行往往涉及昂貴的手工費與火耗費，且價格透明度不足；而一般的「金會」供款過於僵化，缺乏靈活性。



明德金融推出的「築金易」計劃，正是為了打破這些傳統枷鎖。我們將複雜的黃金買賣流程數位化，讓每一位市民都能以最直接、最科學的方式，將每一分辛苦錢實打實地轉化為實質擁有的 999.9 純金。



核心優勢：打破門檻，讓理財回歸自主



「築金易」計劃不僅是一項儲蓄方案，更是一場投資體驗的革新，其四大核心亮點包括：



