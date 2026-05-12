馬來西亞航空持續強化營運穩定性與旅客彈性體驗4月持續維持逾90%準點率，旅運需求穩健成長，並提供旅客更靈活且高價值的飛行選擇

馬來西亞吉隆坡2026年5月12日 /美通社/ -- 在持續變化的全球航空營運環境下，馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines）持續專注於提升營運穩定性與旅客出行彈性，致力為旅客帶來更安心、可靠且順暢的飛行體驗。 馬來西亞航空於2026年4月持續維持超過90%的航班準點率（On-Time Performance, OTP），連續第二個月平均準點率突破90%，同時自2026年1月以來持續高於85%的內部目標。此穩定表現反映航空公司持續推動整體航線營運優化，包括改善登機流程及強化地勤支援服務，進一步提升旅客整體出行體驗。

旅客需求亦持續展現正向成長。2026年3月旅客運量較去年同期成長30%；4月則延續穩健增長趨勢，按年成長8%。即使整體航空旅遊市場持續變化，主要市場的旅遊需求仍保持穩定，顯示旅客對航空出行的信心持續回升。 馬來西亞航空集團（Malaysia Aviation Group, MAG）航空業務行政總裁 馮志揚（Bryan Foong）表示：「我們理解現今旅客正面對更具不確定性的出行環境，因此在規劃旅程時，穩定性與靈活性變得更加重要。我們將持續專注於提供安全且可靠的營運，同時為旅客提供所需的彈性與支援，以因應不斷變化的旅遊需求。近幾個月所展現的營運穩定性，以及主要市場持續穩健的旅客需求，充分反映航空公司正穩步推進各項改善成果。最重要的是，我們始終以確保旅客在整段旅程中感受到安心與信任為首要目標。」

隨著旅客越來越重視出行保障與旅遊價值，馬來西亞航空亦於主要市場推出「Now Boarding」活動，整合多項以旅客需求為核心的服務與優惠，協助旅客更安心且更靈活地規劃行程。 其中，馬來西亞航空 Flex 彈性票價產品提供不限次數更改航班且免收額外手續費的服務，讓旅客在行程變動時享有更高彈性與安心保障。針對家庭旅遊需求，馬來西亞航空亦提供兒童優惠票價及專為小旅客設計的機上活動包，打造更輕鬆愉快的家庭飛行體驗。 此外，透過馬來西亞航空官網或官方 App 直接訂票的旅客，還可享有專屬優惠*，包括 Enrich 會員機票額外95折優惠、Maybank 指定優惠最高85折，以及 UnionPay 最高 RM150 現金回饋，讓旅客享有更超值的旅程體驗。

品牌表現方面，馬來西亞航空亦持續展現成長動能。根據 Brand Finance 最新發布的《Airlines 50 2026》報告，馬來西亞航空錄得馬來西亞航空公司中最高品牌價值增幅，品牌價值按年成長27%至7.71億美元，全球排名上升4位至第41名，反映其持續復甦成果，以及對高品質、以旅客為核心服務體驗的長期投入。 馬來西亞航空將持續深化相關努力，進一步提升旗下全球航線網絡的整體旅遊體驗。 *須符合相關條款與細則。欲了解更多資訊及預訂機票，請瀏覽 www.malaysiaairlines.com 關於馬來西亞國際航空

馬來西亞國際航空是馬來西亞的國家航空公司，提供全方位的高品質航空服務，往返馬來西亞及國際航線。作為通往亞洲與全球的樞紐，馬來西亞國際航空每日承載高達 40,000 名旅客，提供靈感來自馬來西亞多元文化的難忘旅程。馬來西亞航空展現了國家的傳統、美食與文化，並以「馬來西亞式待客之道」為核心，於每個服務環節中帶來無與倫比的體驗。 自 2015 年 9 月起，馬來西亞國際航空由 馬來西亞國際航空有限公司 擁有並營運，隸屬於 馬來西亞國際航空集團（Malaysia Aviation Group, MAG）。MAG 是一個全球航空集團，涵蓋多元航空及旅遊解決方案，以滿足國際航空旅行需求。

作為 oneworld® 聯盟成員，馬來西亞國際航空可提供通往全球 170 個國家、超過 900 個目的地的航點選擇。更多資訊請造訪 www.malaysiaairlines.com 或下載「馬來西亞國際航空」App。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/490-302769322.html SOURCE 馬來西亞國際航空公司