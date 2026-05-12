首屆香港具身智能產業峰會暨智元APC2026香港舉行

以香港為國際窗口，推動具身智能走向真實世界生產力應用 香港2026年5月12日 /美通社/ -- 首屆香港具身智能產業峰會今日在香港麗思卡爾頓酒店開幕，2026智元合作夥伴大會（香港）作為峰會重要組成部分同期舉行。香港特別行政區行政長官李家超出席活動並致辭。峰會匯聚政府、產業、學術、科研、投資及金融界代表，圍繞具身智能的產業發展、真實場景應用、產學研合作、創新創業投資及全球化布局展開交流。 本次峰會由智元創新（AGIBOT）與香港中華聯誼會共同發起，旨在搭建香港具身智能產業交流與合作平台。其中，智元APC 2026（香港）聚焦智元在具身智能領域的技術路徑、產品布局、真實場景應用及全球化合作。作為繼智元在上海的APC 2026合作伙伴大會後的重要香港站活動，本次峰會進一步聚焦香港在全球資本、客戶、產業及創科生態中的窗口作用，推動具身智能從技術能力展示，走向真實世界中的規模化應用與價值創造。

在活動上，智元系統闡述其對具身智能產業發展階段的判斷，提出具身智能產業正沿著「XYZ曲線」演進。X曲線代表早期以本體能力和運動能力突破為主的開發嘗鮮階段，讓機械人能夠像人一樣動起來；Y曲線代表智能突破後，機械人開始進入真實任務和商業場景，像人一樣工作，創造生產力；Z曲線則代表在大規模真實場景數據驅動下，智能能力由量變走向質變，進入更廣泛的應用普及階段。 智元認為，2026年是具身智能從技術探索走向生產力價值創造的關鍵一年。香港特區政府宣布將首次制定「香港五年規劃」，主動對接國家「十五五」規劃，在最新《2026-27年度財政預算案》中提出成立「AI+與產業發展策略委員會」，並將具身智能列為初期重點關注範圍。香港正發揮國際金融中心、國際創科中心及連接內地與全球市場的獨特優勢，加快創科成果轉化，推動新型工業化及高端服務業升級。在此背景下，首屆香港具身智能產業峰會應運而生，而智元APC 2026（香港）則從產業實踐角度，進一步推動具身智能與香港產業、科研、資本及應用場景深度結合，為香港在國家戰略中鋪定自身角色提供重要抓手。

圍繞真實場景應用，峰會期间設有「香港具身智能生產力應用共創」發布環節，邀請香港諾達科技、中國移動國際、仁濟醫院、火花機器人等合作方代表共同參與，展示具身智能在商業服務、公共服務、科研教育及機械人應用服務等方向的合作潛力。智元表示，香港擁有高度成熟的服務業體系、國際化的商業環境，以及對服務效率、營運品質和創新應用的多元需求，是具身智能應用的重要驗證場，也是未來面向全球複製應用方案的重要窗口。 在產學研合作方面，活動設有「大灣區產學研生態發布儀式」，邀請香港中文大學、香港理工大學、香港科技大學、南方科技大學、澳門科技大學等香港及大灣區高等院校、科研機構代表共同參與，探討具身智能在科研創新、人才培養及產業轉化方面的合作機會。智元表示，具身智能產業的發展需要長期開放的生態投入，未來將持續推動與高等院校、科研機構、開發者及產業伙伴的協作，並向香港本地企業、高等院校及開發者開放相關技術平台與生態能力。

在資本與產業協同方面，在香港投資推廣署、香港引進重點企業辦公室的見證下，智元聯合了紅杉中國、高瓴、未來資產、上實資本等投資及產業資源與金融機構代表，共同推出了「香港具身智能創新創業投資計劃」，支持香港具身智能創新創業人才與項目孵化。智元表示，產業投資是推動具身智能生態發展的重要手段，作為具身智能產業鏈龍頭企業，智元願攜手多方力量，系統性孵化並投資香港具身智能創新創業人才與項目，打造香港具身智能創新創業沃土。

峰會亦設有兩場專題圓桌，分別圍繞「Physical AI時代：科技新銳力量的思考和破局」及「香港賦能・全球領航：共築中國科技全球化力量」展開討論，邀請科技企業創始人與新銳科技項目代表，共同探討具身智能、人工智能與中國科技企業全球化發展的新機遇。 智元表示，未來將持續圍繞AI能力、真實場景應用、數據閉環及全球產業合作推進布局，通過全棧技術能力與開放生態，推動AI從數據與屏幕進入物理世界，並在更廣泛場景中創造可持續的生產力價值。香港是全球資本、客戶與產業理解具身智能的重要窗口，智元將以香港為關鍵節點，連接產業伙伴，應用場景與全球資本，加速具身智能技術與真實商業需求結合，推動具身智能走向全球。

關於智元創新 智元創新（AGIBOT）是一家專注於具身智能的AI公司，通過智能系統與機械人技術的深度融合，推動AI在真實世界中的應用落地。公司以「一體三智」為核心架構，融合交互智能、作業智能與運動智能，研發面向真實場景部署及商業應用的通用機械人系統。智元產品及解決方案覆蓋多個商業應用場景，截至2026年3月，全球產量已超過10,000台。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/apc2026-302769367.html SOURCE 智元創新（AGIBOT）