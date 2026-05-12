「澳門銀河」正式啓動高爾夫球大使計劃 委任國際級高球精英　開創「文體旅」新篇章

澳門特別行政區 - 2026年5月12日 -「澳門銀河」隆重宣布正式啓動「『澳門銀河』高爾夫球大使計劃」，並與多位具備國際影響力的高爾夫球界精英達成合作協議，邀請來自中國香港的美國女子職業高爾夫球巡迴賽球手陳芷澄、知名藝人李思雅，聯同14位中國內地女子高爾夫球手，包括劉文博、石昱莉、楊曼莉香、張芸傑、何陳昊、林冶舟、楊嘉欣、黃芷瑩、趙依妮、王嫣、孟霖、洪婕寧、牛姿驊及黃逸懿出任「『澳門銀河』高爾夫球大使」。
是次委任國際級高爾夫球大使，為「澳門銀河」品牌發展注入嶄新動能，並進一步鞏固其在精緻生活、國際體育及休閒旅遊領域的定位。透過高爾夫運動作為連結平台，融合體育、文化、旅遊與生活品味，「澳門銀河」積極回應澳門經濟適度多元及打造世界旅遊休閒中心的發展方向，將專注、紀律與優雅的運動精神轉化為更具深度與層次的旅遊體驗，吸引全球賓客。
為實踐上述理念，「澳門銀河」於 5 月 8 日至 9 日成功舉辦「『澳門銀河』高爾夫球挑戰賽」，作為是次委任後的首場活動。比賽匯聚多位女子職業高爾夫球手同場競技，並邀得影視紅星王敏德及李思雅親臨現場揮桿助陣，將專業體育競技與時尚生活方式巧妙結合，成為「澳門銀河」推動高爾夫球運動及體育旅遊發展的重要里程碑。
陳芷澄自 2016 年展開全職球手生涯，是香港高爾夫球界於國際舞台上備受矚目的代表人物，曾以業餘身份於職業賽事奪冠，並代表中國香港出戰 2020 東京奧運會，以穩健球風與堅毅精神詮釋追求卓越的運動價值。
高爾夫球大使於賽場內外所展現的堅毅精神、持續突破的態度，與「澳門銀河」追求卓越體驗與高品質生活方式的核心理念高度契合。展望未來，「澳門銀河」將持續支持甚至舉辦更多高爾夫相關活動，攜手各界推廣體育旅遊及健康生活模式。同時支持中國高爾夫球運動發展，拓展運動文化的影響力，為中國內地及澳門特區社會及旅遊產業創造更具深度與可持續性的長遠價值。
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