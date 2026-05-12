亞博館成大型企業宴會首選場地 一站式「會議+博覽＋宴會」模式 促進團隊凝聚 推動業務發展

香港2026年5月12日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）多年來深受業界信賴，舉辦的宴會活動在業界口碑載道，是本港大型企業晚宴及活動的首選場地之一。過去一年，亞博館共接待近5,000席宴會，約6萬名賓客，為城中極具代表性的企業宴會場地。 隨着企業對活動效益與參與體驗的要求不斷提升，企業活動亦不再局限於傳統年度晚宴。近年不少大型企業活動，已發展為集會議、展覽、互動體驗及宴會於一體的綜合型活動。亞博館憑藉多元場地配置及完善配套，能靈活配合企業舉行會議、供應商展示、團隊同樂活動及年度晚宴，協助企業提升整體統籌效率，同時促進團隊凝聚、品牌展示及業務發展等多重目標。

亞洲著名零售企業連續3周於亞博館設宴 一站式「會議+博覽＋宴會」方案 提升團隊活動體驗與成效 每年年初向來是企業宴會及春茗高峰期。今年三月，亞洲著名的零售企業 — DFI零售集團旗下的三大品牌（萬寧、7-Eleven、惠康），連續三周假亞博館舉行年度晚宴，合共招待近8,000名團隊成員，頒發逾630個長期服務及榮休獎項，場面盛大。 DFI與亞博館合作超過10年，多間旗下品牌歷年均選址於此舉辦年度盛事，反映企業對亞博館場地及宴會餐飲服務的高度信賴。

其中，DFI旗下的健與美零售品牌萬寧善用亞博館的展館與會議設施，於同日舉行300人的企業會議、近3,000人參與的團隊成員同樂展覽，以及年度晚宴，將多個不同活動環節整合於同一場地內進行。團隊成員完成會議後可即時參觀展覽，並於傍晚移步至AsiaWorld-Summit出席晚宴，流程銜接順暢，大大提升整體活動效率及參與體驗。 團隊成員同樂展覽於5號展館舉行，透過多元展示及互動體驗，加深團隊成員對萬寧品牌定位、策略發展方向及最新業務創新的認識。展覽邀請多間供應商設置逾20個展位，展示護膚品、保健品及嬰兒用品等多元產品。現場同時設有身體檢查、頭皮檢測及藥劑師諮詢等互動體驗，讓團隊成員更全面了解產品與服務，從而為顧客提供更專業及貼心的體驗。活動既為供應商提供展示產品及服務的平台，亦為團隊成員帶來豐富而實用的參與體驗，展現企業活動形式由傳統聚餐，演變為結合互動與資訊的綜合型活動。

此外，DFI旗下便利店品牌7-Eleven亦連續兩年於亞博館舉辦展覽活動，邀請團隊成員出席，深入了解公司未來發展方向及最新產品趨勢。展覽現場設有多個供應商攤位，展出各式熟食、零食、飲品及甜品，並廣邀商業伙伴出席，即場試食、交流意見及收集回饋。活動有助前線及後勤員團隊成員更全面掌握供應商最新產品特色及品牌優勢，有助提升顧客體驗，同時促進企業與供應商之間的互動合作。這類融合展示、互動元素的活動安排，正正呼應亞博館提倡的「EXPOtainment（博覽＋娛樂）」理念。

至於DFI旗下超級市場品牌惠康，早前於亞博館舉辦的年度晚宴亦為團隊成員創造了不少珍貴回憶。由晚宴前設置的互動攤位，到晚宴期間的舞台表演及團隊成員表揚環節，成功凝聚團隊力量，推動業務發展。 完善場地配套及專業宴會餐飲服務 亞博館擁有全港最大的室內會議及宴會廳——AsiaWorld-Summit（2號展館），可設最多360席，容納接近5,000名賓客。場地採用無柱式設計，視野開闊，可同時舉辦大型宴會、展覽及會議活動，並提供充裕空間進行舞台製作及主題佈置，配合企業對大型綜合活動的多元需求。憑藉場地規模及靈活配置，亞博館可協助企業於同一場地內整合不同活動環節，減省場地轉換及物流安排所需時間，令活動流程更緊密順暢，提升整體執行效率。

除場地優勢外，亞博館亦提供專業宴會餐飲服務，為大型企業活動提供全面支援。餐飲團隊具備豐富大型宴會經驗，從後廚統籌到前線服務均配合成熟，即使宴會規模達360席，亦能確保菜式以理想溫度與口感上桌。團隊亦可因應企業特色及活動主題，在菜式設計中加入品牌元素，例如於甜品或蛋糕融入品牌吉祥物或代表角色，為活動增添特色，進一步提升賓客體驗。 採用環保海鮮 攜手推動可持續發展 在餐飲服務方面，亞博館亦積極推動可持續發展，鼓勵企業宴會採用可持續食材，主動為客戶設計環保海鮮餐單。以DFI零售集團旗下的三個年度晚宴為例，所有海鮮菜式均採用環保海鮮，做法與DFI零售集團的可持續發展框架中「從產品出發」及「愛護環境」兩大方向一致，致力減低對環境的影響，攜手履行企業社會責任。

下載更多高清圖片：https://www2.asiaworld-expo.com/2026/PressRelease/DFI.zip View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/----302769436.html SOURCE 亞洲國際博覽館（亞博館）