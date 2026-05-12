亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會 2026 今日於澳門隆重開幕： 業界領袖齊聚探索博彩、娛樂及綜合度假村數位創新機遇

香港 - 2026年5月12日 - 亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會今日於澳門威尼斯人隆重開幕，匯聚全球博彩、娛樂及綜合度假村產業領袖，共同探索數位創新如何引領產業邁向下一階段增長與轉型。



展會將於 2026 年 5 月 12 日至 14 日舉行，預計迎來來自超過 90 個國家及地區的 8000 位業界專業人士。展覽總面積超過 30,000 平方米，集合超過 150 個品牌，全面展示次世代科技、沉浸式體驗方案及數位基礎建設等創新應用。



根據 Research and Markets 於 2025 年發表的報告，亞洲綜合度假村產業預計將維持約 8% 的年度增長趨勢。在此發展背景下，本次盛會進一步彰顯亞洲作為全球增長核心引擎的重要地位，科技創新與市場需求正以前所未有的速度融合發展。



勵展博覽集團亞太區商業高級副總裁葉智聰先生表示：「亞洲綜合度假村產業正處於關鍵轉型時期，區內市場持續朝向更豐富的旅遊、娛樂及生活方式體驗發展。透過亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會聯合舉辦，我們希望打造一個連結整個產業價值鏈的重要平台，推動創新協作，並促進產業長遠及可持續增長。」



於展覽及論壇期間，眾多業界領袖齊聚一堂，積極與同業交流前瞻觀點，並深入探討未來合作機會。



業界領袖齊聚開幕典禮



於展覽廳舉行的開幕典禮，為亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會2026 正式揭開序幕，匯聚來自博彩、酒店及娛樂領域的多位重量級產業領袖及高層代表。



出席嘉賓包括：

