亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會 2026 今日於澳門隆重開幕： 業界領袖齊聚探索博彩、娛樂及綜合度假村數位創新機遇

香港 - 2026年5月12日 - 亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會今日於澳門威尼斯人隆重開幕，匯聚全球博彩、娛樂及綜合度假村產業領袖，共同探索數位創新如何引領產業邁向下一階段增長與轉型。
展會將於 2026 年 5 月 12 日至 14 日舉行，預計迎來來自超過 90 個國家及地區的 8000 位業界專業人士。展覽總面積超過 30,000 平方米，集合超過 150 個品牌，全面展示次世代科技、沉浸式體驗方案及數位基礎建設等創新應用。
根據 Research and Markets 於 2025 年發表的報告，亞洲綜合度假村產業預計將維持約 8% 的年度增長趨勢。在此發展背景下，本次盛會進一步彰顯亞洲作為全球增長核心引擎的重要地位，科技創新與市場需求正以前所未有的速度融合發展。
勵展博覽集團亞太區商業高級副總裁葉智聰先生表示：「亞洲綜合度假村產業正處於關鍵轉型時期，區內市場持續朝向更豐富的旅遊、娛樂及生活方式體驗發展。透過亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會聯合舉辦，我們希望打造一個連結整個產業價值鏈的重要平台，推動創新協作，並促進產業長遠及可持續增長。」
於展覽及論壇期間，眾多業界領袖齊聚一堂，積極與同業交流前瞻觀點，並深入探討未來合作機會。
業界領袖齊聚開幕典禮
於展覽廳舉行的開幕典禮，為亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會2026 正式揭開序幕，匯聚來自博彩、酒店及娛樂領域的多位重量級產業領袖及高層代表。
出席嘉賓包括：
- 澳門特別行政區招商投資促進局主席謝永強先生
- 澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東先生
- 澳門特別行政區政府博彩監察協調局博彩監察廳代廳長鄭艷霞女士
- 中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟金融部助理趙速先生
- 美國博彩業協會主席兼行政總裁Mr. Bill Miller
- 勵展博覽集團亞太區高級副總裁孫周範先生
- 金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾先生
- 美高梅中國控股有限公司首席執行官及執行董事馮小峰先生
- 銀河娛樂集團董事程裕昇先生
- 新濠博亞娛樂董事鍾玉文先生
- 永利澳門有限公司營運總裁兼執行董事羅偉信先生
- 澳娛綜合度假股份有限公司首席博彩業務總監李福成先生
- 澳門娛樂設備廠商會主席陳捷先生
各界領袖的參與，彰顯產業對推動綜合度假村、博彩及娛樂生態系統創新發展的持續投入與長遠願景。
由全球產業領袖引領的研討會與峰會議程
亞洲國際娛樂展與亞洲綜合度假休閒產業博覽會各設三天專屬論壇，由多位資深產業領袖主導，聚焦影響未來產業格局的技術創新、監管發展及市場力量。
5月12日（星期二），鄭君諾先生，金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事將於【亞洲國際娛樂展研討會】及【亞洲綜合度假休閒產業峰會】發表開幕主題演講，從全球產業趨勢切入，為博彩與娛樂產業未來發展奠定策略基調。
5月14日（星期四），何猷君先生，星競威武集團董事長兼聯席首席執行官及NBA波士頓凱爾特人共同所有人將於亞洲綜合度假休閒產業峰會發表主題演講，深入剖析全球市場轉變及綜合度假村產業的持續演進。
兩大論壇議程的演講嘉賓包括：
- Adrian Lee 先生，Google 香港及澳門客戶解決方案銷售主管
- Al Watson 先生，DataWorks Group 執行長
- Alan Teo 先生，Hoiana Resort & Golf 首席執行官
- 程衛東先生，澳門特別行政區政府旅遊局代局長
- Gregory Hawkins 先生， Bloomberry Resorts Corporation / Solaire Resort 總裁兼首席營運長
- Joseph Bufalino 先生，Marina Bay Sands 負責任博彩執行總監
- 馮小峰先生，美高梅中國控股有限公司首席執行官及執行董事
- Walt Power 先生，The Grand Ho Tram 首席執行官
- 以及更多
5月12日至14日活動亮點
為期三天的同期盛會，匯聚展覽、教育及產業交流於一體，打造完整且精選的專業生態圈體驗。
博覽會（5月12日至14日）
呈現博彩、娛樂及綜合度假村領域的前沿創新，匯聚超過 150 個品牌，全面展示產業生態系統的最新技術與應用。
亞洲國際娛樂展研討會（5月12日至14日）
提供亞洲市場關鍵洞察、監管趨勢與商業機遇，作為區內博彩與娛樂領域的重要交流平台。
亞洲綜合度假休閒產業峰會（5月12日至14日）
與資深產業領袖共同探索酒店、科技、體育及娛樂領域的策略洞見，推動綜合度假村產業邁向新階段。
科技論壇（5月12日）
由領先專家分享可落地的實務洞察，探討人工智能、機器學習於實際營運的應用，以及數據驅動更智慧且高效的決策方式。
老虎機行業交流酒會（5月12日）
匯聚營運商與供應商進行專屬圓桌交流，共同探索下一代遊戲機台設計，並探討生物識別回饋技術的創新應用。
G2E Asia 派對（5月12日）
於威尼斯主題晚宴中與業界夥伴交流互動，並率先預覽 2027 年備受期待的 VR 賭場套房概念。
賭桌行業交流酒會（5月13日）
促進營運商與供應商之間的深度交流，共同探討博彩演進、創新方向及未來桌面博彩生態系統的發展。
引領娛樂與綜合度假村的未來發展
匯聚博彩、娛樂及綜合度假村產業的專業人士——涵蓋營運商、解決方案供應商及酒店業專家——將共同獲取前瞻策略洞見、拓展高端人脈網絡，並深入探索重塑產業未來的創新科技。
現已開放線上及現場登記。
如需了解有關亞洲國際娛樂展的更多信息，請訪問www.G2EAsia.com。
如需了解有關亞洲綜合度假休閒產業博覽會的更多信息，請訪問www.AsianIRExpo.com。