天幕到整車光環境：光羿科技亮相北京車展，調光玻璃進入多車型、跨價位、跨場景落地階段

北京2026年5月12日 /美通社/ -- 在2026年北京國際汽車展會上，圍繞智能座艙展開的技術創新持續升溫，其中調光玻璃的應用進展頗受關注。過去，該技術僅出現在少數高端車型，用於提升科技感與舒適度；而本屆車展上，其落地形態已呈現「多車型、跨價位、跨場景」的集中落地趨勢。 公開信息顯示，AUDI E7X、尚界Z7等車型均搭載電致變色（EC）智能調光天幕等相關系統。不同於以往集中在個別高端車型、單一天幕場景，本輪變化的突出特點在於搭載車型增多、應用價位帶逐步下沉，使用場景也從天幕向側窗、後艙等區域延伸，調光玻璃正從單一配置，轉向完整的座艙「光環境」解決方案。

市場層面，調光玻璃的集中落地，根源在於智能電動汽車向體驗導向轉變，車內光線調節、隔熱防曬、隱私保護及氛圍營造，已成為影響用戶感知的重要因素。相比傳統機械遮陽結構，材料級調光方案能在不增加結構複雜度的前提下，實現多重功能，其價值被重新評估。 產業邏輯上，調光玻璃能進入更廣泛車型，離不開性能穩定性、成本控制與供應鏈協同的提升。目前其應用車型已從百萬級豪華車，逐步下沉至30-40萬元價位帶，場景向整車調光體系演進，體現產品成熟度提升與產業鏈推廣條件的具備。

本屆北京車展上調光玻璃的集中亮相，釋放清晰信號：該技術正從高端嘗試進入廣泛市場驗證期，而「光環境」也即將成為智能座艙繼屏幕、座椅和熱管理之後，新的體驗核心變量。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302769675.html SOURCE 光羿科技