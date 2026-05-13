科倫博泰PD-1 x VEGF雙抗SKB118新藥臨床試驗申請獲CDE批准

2025年12月，科倫博泰與Crescent Biopharma (「Crescent」)就SKB118/CR-001達成戰略合作。根據該合作協定，Crescent授予科倫博泰在大中華區(包括中國大陸、香港、澳門及臺灣)研究、開發、生產及商業化SKB118/CR-001的獨家權利。2026年1月，Crescent宣佈美國食品藥品監督管理局(FDA)已批准SKB118/CR-001的IND申請，以啟動其針對局部晚期或轉移性實體瘤的全球ASCEND I/II期臨床試驗(NCT07335497)，該研究正在進行中並初步計畫入組290例患者。

科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「很高興看到SKB118在中國的IND申請順利獲批，實現了中國與全球臨床開發的同步推進。自與Crescent達成合作以來，雙方通過緊密協作、優勢互補，高效推動了合作專案的研發。公司將基於ADC+IO策略積極探索SKB118與自身ADC資產的聯用潛力，以充分發揮產品管線的協同價值，為癌症患者拓展更多治療可能。」

關於 SKB118 （亦稱 CR-001 ）

SKB118是一款四價雙特異性抗體，目前正開發用於治療實體瘤。其結合了腫瘤學中兩種互補且經過驗證的作用機制——PD-1和VEGF阻斷，其中對PD-1檢查點的抑制可恢復T細胞識別和摧毀腫瘤細胞的能力，而VEGF阻斷可減少對腫瘤細胞的血液供應並抑制腫瘤生長。在臨床前研究中，SKB118在VEGF存在的情況下顯示出提升PD-1的結合和信號阻斷能力的協同藥理作用，並具有強大的抗腫瘤活性。SKB118的抗VEGF活性還可能使腫瘤部位的血管正常化，有望提高聯合療法(例如與抗體偶聯藥物(ADC)聯用)在腫瘤局部的富集與療效。