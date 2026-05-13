Knight-Hennessy Scholars 宣佈 2026 年取錄 87 名新學人，此屆學人來自最多不同國家，是歷來之冠

今屆 2026 年的 Knight-Hennessy 學人，分別來自 31 個國家，

並涵蓋史丹福大學 45 個研究生學位課程。 加州史丹福2026年5月13日 /美通社/ -- 史丹福大學 (Stanford University) 的 Knight-Hennessy Scholars (KHS) 於今日宣佈 2026 年取錄 87 名新學人。 第九屆學人所屬國籍之多，冠絕歷屆；31 國學子，將於史丹福 7 所研究院，攻讀 45 個研究生學位課程。 本屆首度收錄來自克羅地亞、葡萄牙、阿聯酋及烏茲別克的學人。 Knight-Hennessy Scholars 是專為史丹福研究生而設的全額資助跨學科領袖培育計劃。 學人來自世界各地，可獲得最長三年的經濟資助，在史丹福任何一所研究院修讀研究生課程，並透過不同體驗，裝備自己成為高瞻遠矚、滿懷勇氣、協力合作的領袖，足以應對全球嚴峻無比的挑戰。

史丹福大學榮譽校長兼 Shriram Family Director of Knight-Hennessy Scholars 的 John L. Hennessy 表示：「年復一年，Knight-Hennessy 學人群體因兼容更多學科、更多國籍、更多觀點而日益壯大。 因此，大家共同應對全球最嚴峻挑戰的能力亦會增強。」 King Global Leadership Program 提供多種工作坊、講座、項目及體驗，輔助學人的研究生學習。藉此計劃，Knight-Hennessy 學人在邁向領導目標的同時，不斷加強投入社會公益。 Knight-Hennessy Scholars 的執行總監 Tina Seelig 表示：「Knight-Hennessy Scholars 的魅力，在於學人能夠突破學科局限，探索新領域，並發展出跨領域工作的工具和方法。 目睹他們從卓然獨立之士，蛻變成真正能同心合作的領袖，實在令人鼓舞。」

在 2026 年度學人中，51% 並非美國籍。 今年的國際學人數目，刷新歷年記錄。 美國學人之中，47% 屬有色人種，9% 曾服役於美軍。 學人分別在 58 所不同的院校取得學士學位，其中包括 23 所國際院校，以及 21 所首次有學人入選的院校。 21% 的學人是家中首位大學畢業生。 由 2018 年首屆學人入學至今，加上第九屆學人後，Knight-Hennessy 學人總數已達到 682 人。 Knight-Hennessy Scholars 2027 年學人將在 2026 年 6 月 1 日開始接受申請，並於 2026 年 10 月 6 日截止。 有意成為學人者，可參加 資訊分享會，以認識學人群體、領袖培育計劃及收生過程。 Knight-Hennessy Scholars 不設地域、學府、研修範疇或事業志向的配額或限制。

Knight-Hennessy Scholars 於 2016 年公佈，2018 年正式展開，其命名源自 1962 年工商管理碩士、慈善家兼 Nike Inc. 的聯合創辦人 Phil Knight，以及 Alphabet Inc. 主席和史丹福大學榮譽校長（2000-2016 年）John Hennessy。 Knight-Hennessy Scholars 乃全球規模最大、涵蓋整所大學且全額資助的研究生獎學金計劃。 詳情請見 kh.stanford.edu。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/knight-hennessy-scholars--2026--87--302769641.html SOURCE Knight-Hennessy Scholars