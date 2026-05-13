Wacom 推出 Wacom Art Pen 2：專為數位藝術家打造、具備 360° 筆身旋轉功能的新世代數位筆

透過筆身旋轉實現精準表現力 承襲初代 Wacom Art Pen (KP701E) 的優良傳統，全新 Wacom Art Pen 2 持續提供 360° 筆身旋轉功能，並將此能力融入 Wacom 最新的數位筆技術中。搭配相容的筆刷、畫筆與游標使用時，它不僅能感應筆壓與傾斜角度，更能回應數位筆的旋轉角度（需配合支援的軟體使用）。Wacom Art Pen 2 讓藝術家僅需旋轉手中的數位筆，即可改變線條的粗細與特徵——就如同傳統藝術家調整鉛筆、平頭畫筆、氈頭筆或書法筆的角度，以達成不同表現效果般直覺。這項直覺的控制方式，帶來更自然且動態的繪圖體驗，緊密貼近使用者所熟悉的傳統工具所具備的多功能性。

「多年來，Wacom Art Pen 因其獨特手感與表現可能性而深受藝術家喜愛。透過 Wacom Art Pen 2，我們傾聽了熱情用戶社群的意見，並精煉了他們所愛的特性，將這份熟悉的體驗融入我們最新的數位筆技術中。」Wacom 創意體驗部門資深副總裁 Koji Yano 表示，「藉由將這些能力整合至我們當前的裝置中，我們旨在賦予創作者更多自由，將他們的創意視野化為現實。」

為藝術家打造的智慧設計

Wacom Art Pen 2 採用 Wacom 無須電池的 EMR 技術，並配備三個數位筆按鍵，有助於簡化工作流程並減少干擾。其高達 8,192 階的感壓度，能實現從細膩素描到粗獷動態筆觸的流暢精準控制。筆身內建的筆芯收納槽可存放三個備用筆芯，讓藝術家在需要時能快速更換筆芯。