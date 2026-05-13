GC Talk Limited 推出 ETF 資訊百科平台 ETF365.com.hk 引領金融數據透明化

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 領先的數碼媒體公司 GC Talk Limited 今日正式宣佈，旗下全新 ETF 資訊整合百科平台 ETF365.com.hk 已正式投入運作。該平台定位為全球交易所買賣基金（ETF）的數字圖書館，旨在透過高效的數據結構化技術，為用戶提供客觀、透明且系統化的資訊參考基石。

科技賦能：解決數據碎片化痛點

在現今數字經濟時代，投資者面對的是海量的碎片化資訊。ETF365.com.hk 的研發團隊意識到，市場缺乏一個中立且專業的數據中心，為此，平台投入了大量資源在數據整合與資訊可視化工程上：