【EHA2026】亞盛醫藥17項臨床進展入選2026年歐洲血液學協會年會

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年5月13日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣佈，公司核心產品的17項臨床進展將在2026年歐洲血液學協會（EHA）年會上公佈，涉及公司原創1類新藥、中國首個上市的第三代BCR-ABL抑制劑奧雷巴替尼（商品名：耐立克®；研發代號：HQP1351），以及公司原創1類新藥、中國首個上市的國產原創Bcl-2選擇性抑制劑利沙托克拉（商品名：利生妥®；研發代號：APG-2575）。其中包括8項壁報展示。該會議將於6月11日至14日在瑞典斯德哥爾摩舉行。

作為全球血液領域極具權威性與影響力的頂尖學術盛會，EHA年會匯聚全球血液學領域專業人士，分享全球最前沿的研究進展和突破性臨床數據。 入選壁報展示的主要摘要信息包括： UPDATED EFFICACY AND SAFETY OF OLVEREMBATINIB (HQP1351) AS SECOND-LINE THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC-PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CP-CML) 奧雷巴替尼（HQP1351）作為慢性期慢性髓細胞白血病（CP-CML）二線治療的最新療效與安全性 摘要編號：PS1733

展示時間：

6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時）

6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間）

6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時） 6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間） 第一作者：黎緯明教授，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院血液科

EFFICACY OF OLVEREMBATINIB IN PATIENTS WITH CHRONIC-PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CP-CML) WITH PRIOR RESISTANCE TO PONATINIB OR ASCIMINIB AND ASXL1 MUTATIONS 奧雷巴替尼治療既往對泊那替尼或阿思尼布耐藥且攜帶ASXL1基因突變的慢性期慢性髓細胞白血病（CP-CML）患者的療效 摘要編號：PS1727

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6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時）

6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間）

6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時） 6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間） 第一作者：Elias Jabbour, MD，美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心白血病科 UPDATED RESULTS OF POLARIS-1 (PART 1), A GLOBAL REGISTRATIONAL PHASE 3 STUDY: OLVEREMBATINIB COMBINED WITH LOW-INTENSITY CHEMOTHERAPY IN NEWLY DIAGNOSED PH+ ALL POLARIS-1研究（第一部分）最新結果：奧雷巴替尼聯合低強度化療治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）的全球註冊III期臨床研究

摘要編號：PS1479

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6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時

6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間）

6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時 6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間） 第一作者：陳蘇寧教授，蘇州大學附屬第一醫院 CORRELATION OF BASELINE CHARACTERISTICS WITH PROGNOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA (CLL/SLL) TREATED WITH LISAFTOCLAX (APG-2575) IN A PIVOTAL PHASE 2 STUDY 一項關鍵II期臨床研究中利沙托克拉（APG-2575）治療的慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者基線特徵與預後的相關性 摘要編號：PS1713

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6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時）

6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間）

6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時） 6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間） 第一作者：周可樹教授，河南省腫瘤醫院

SAFETY AND PRELIMINARY EFFICACY OF OLVEREMBATINIB (HQP1351) COMBINED WITH LISAFTOCLAX (APG-2575) IN PEDIATRIC PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY (R/R PH+ ALL): RESULTS OF A PHASE 1B STUDY 一項1B期臨床研究結果：奧雷巴替尼（HQP1351）聯合利沙托克拉（APG-2575）治療復發/難治性（R/R）費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）兒童患者的安全性與初步療效 摘要編號：PS1473

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6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間）

6月13日 週六 晚上18:45-19:45（中歐夏令時） 6月14日 週日 凌晨00:45 - 01:45（北京時間） 第一作者：章婧嫽 中國醫學科學院血液病醫院（中國醫學科學院血液學研究所） 全部摘要信息(含壁報展示和在線發佈)請查詢EHA官網。

關於亞盛醫藥 亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。 公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲MEA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2025年1月21日提交的經修訂的F-1表格註冊說明書和2025年4月16日提交的20-F表格中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示聲明」章節、2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/eha2026172026-302770279.html SOURCE 亞盛醫藥