Digital Asset Clearing Center（DACC.HK）完成千萬美元融資 拓展香港數字基礎設施

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 專為代幣化經濟而設的新一代金融巿場基建機構Digital Asset Clearing Center（簡稱「DACC.HK」或本「公司」）今日欣然宣佈，完成1,000萬美元策略性融資，投資方包括 Conflux、卓信科技（Transaction Technologies Limited，簡稱「TTL」）及 Global InfoTech 等多家策略合作夥伴。當前，規模達214兆美元的跨境支付市場仍以傳統銀行轉帳為主導，但代幣化金融正針對傳統金融體系結算周期冗長、交易成本高昂、數據系統割裂及監管壁壘等痛點，開闢一條全新替代路徑。 DACC.HK的清算服務可無縫對接全球領先的支付系統，涵蓋跨境銀行間支付清算系統（CIPS）、多條區塊鏈網絡及合規基礎設施，為金融機構提供端到端的「清算即服務」（Clearing-as-a-Service，CaaS）。

「我們相信，透過運用區塊鏈的速度、安全性與效率，能將支付從數天縮減至數秒，從而徹底重塑金融與跨境支付的未來。」DACC.HK董事、Swift北亞區前總經理 李曦寰（Larry Li）表示：「DACC.HK的總部設於香港，正立足於全球金融與中國內地門戶的交匯點。隨着我們預期香港即將發出證監會虛擬資產託管牌照，我們深信，香港成熟的監管環境、深厚的金融底蘊及國際互聯互通性，使DACC.HK成為能夠打造出具備全球擴展能力基建的理想基地之一。」

作為DACC.HK的生態夥伴，我們的投資者均在科技與金融領域為公司提供專業支持。Conflux已與DACC.HK全面整合，DACC.HK在Conflux 其先進的區塊鏈基礎設施上, 提供由端到端機構化代幣化解決方案，旨在構建更公平的經濟體系。TTL專注於服務受監管銀行及券商，協助其將既有的交易環境與數字資產實現原生且合規的融合。高偉達則提供與DACC.HK無縫整合的銀行解決方案，並連接中國內地的主要支付系統。