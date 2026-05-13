IBM 諮詢擴展人工智能能力，加速企業轉型

IBM Enterprise Advantage 新增功能，助企業在混合雲與受監管環境中加速推進 AI 轉型

Pearson 與 Providence 攜手 IBM 加快 AI 轉型進程

與 AWS 及 SAP 的擴展合作，提升多智能體互操作性與部署靈活性 香港2026年5月13日 /美通社/ -- 在 Think 2026 大會上，IBM 宣佈，透過 IBM Enterprise Advantage 推出多項全新能力。IBM Enterprise Advantage 是業內首個基於資產的諮詢服務（asset-based consulting service），專注於協助客戶構建並營運自有的混合人工智能（hybrid-AI）平台。同時，IBM 亦發佈了面向內部使用的混合人工智能平台 IBM Consulting Advantage 的多項更新，用以向客戶交付諮詢服務。

「企業並非單純追求規模化部署 AI，而是要在自身業務環境下、跨越不同 AI 技術棧的同時，實現可控、可治理的 AI 規模化應用。」IBM 諮詢高級副總裁兼諮詢業務負責人 Mohamad Ali 表示：「我們透過 IBM Enterprise Advantage，幫助客戶構建以『數碼自主』為核心的自有內部 AI 平台；同時，我們採用相同方式，通過 IBM Consulting Advantage 為客戶交付諮詢服務。這兩者均由 IBM watsonx 提供支援。」 基於業務語境創建 AI 智能體 IBM 為 Enterprise Advantage 推出兩項全新更新，將諮詢專業能力與基於軟件的交付方式相結合，幫助企業在融入業務上下文的前提下，將 AI 嵌入日常工作流程。

Context Studio（業務語境工作室）現已上線。 Context Studio 讓企業能基於自身組織的數據與業務流程創建 AI 智能體。該能力旨在提升規模化應用下的準確性、相關性與性能表現，同時通過幫助企業在不同環境中保持對數據、模型和決策的控制，支援企業實現「數碼自主」。

Context Studio 讓企業能基於自身組織的數據與業務流程創建 AI 智能體。該能力旨在提升規模化應用下的準確性、相關性與性能表現，同時通過幫助企業在不同環境中保持對數據、模型和決策的控制，支援企業實現「數碼自主」。 Process Studio（流程工作室）即將推出。Process Studio 利用 AI 智能體從成千上萬份標準操作流程（SOP）和業務文件中提取業務流程邏輯，從而幫助企業將傳統流程轉化為適用於智能體的工作流程。 在近期一個客戶項目中，IBM 藉助將成為 Process Studio 組成部分的內部資產，分析了 1,400 項流程，識別出超過 1,000 個改進機會，並對工作流程進行了重新設計。這些工作流程在引入 AI 智能體後，預計能幫助客戶在 18 個月內將營運成本降低 25% 以上。

先行企業藉助 AI 重塑勞動力系統 從認證 AI 智能體到加速護理人員招聘，越來越多企業正利用 AI 對其核心人力系統進行現代化改造。 Pearson 與 IBM 預發佈 AI 智能體驗證解決方案： Pearson 和 IBM 將預覽一項正在開發中的新能力，幫助企業對 AI 智能體進行認證和持續評估，確保其具備執行特定任務的適當技能。該能力構建於 Pearson 的內部 AI 平台之上，該平台以 IBM Enterprise Advantage 為藍本，將幫助企業在管理人類專業經驗的同時，管理 AI 助手、智能體和資產。

Pearson 和 IBM 將預覽一項正在開發中的新能力，幫助企業對 AI 智能體進行認證和持續評估，確保其具備執行特定任務的適當技能。該能力構建於 Pearson 的內部 AI 平台之上，該平台以 IBM Enterprise Advantage 為藍本，將幫助企業在管理人類專業經驗的同時，管理 AI 助手、智能體和資產。 Providence 運用 AI 優化招聘流程，提升護理人員體驗： 作為美國最大的醫療系統之一，Providence 與 IBM 諮詢合作，部署了一款基於 IBM watsonx Orchestrate 的 AI 人力資源智能體，並與其現有 HR 平台整合。在約八個月內取得了顯著成效：管理人員在招聘流程上的時間投入減少 90%；通過該系統生成的職位需求準確率提升 70%，幾乎消除了後續糾錯的必要。此外，Providence 還加快了內部調崗流程，護理人員轉崗平均提速 12 天。招聘週期和調崗成本均降低 60%，這些改進幫助護理人員更快調配到急需崗位，進一步改善了醫療服務的可獲得性。

擴展的互操作性與新增 FedRAMP 授權部署選項，為IBM客戶規模化運行AI提供了更高的靈活性。同時，IBM Consulting Advantage 現已在 FedRAMP 授權環境中可用。 與 SAP 推進多智能體 AI 互操作性： IBM 與 SAP 透過 Agent2Agent（A2A）互操作標準擴展雙方合作，旨在為客戶提供複雜的多智能體服務。現在，IBM Consulting Advantage 中的智能體可管理 SAP 的 Joule 智能體，與 IBM watsonx Orchestrate 智能體協同工作。

IBM 與 SAP 透過 Agent2Agent（A2A）互操作標準擴展雙方合作，旨在為客戶提供複雜的多智能體服務。現在，IBM Consulting Advantage 中的智能體可管理 SAP 的 Joule 智能體，與 IBM watsonx Orchestrate 智能體協同工作。 與 AWS 擴展 IBM Consulting Advantage 的可用性： IBM Consulting Advantage 已獲得 FedRAMP 授權，並可在 AWS GovCloud（美國）使用。這使聯邦政府在無需管理底層基礎設施的情況下，能夠安全地存取 AI 與自動化能力，同時滿足政府在合規、安全及數據駐留方面的要求。

這些增強能力充分體現了 IBM 致力於助力企業 AI 轉型的堅定決心。通過以 AI 驅動的交付服務和強大的合作夥伴關係，IBM 諮詢正幫助客戶實現架構現代化、在整個技術棧中融入 AI，並構建所需的互操作性，從而更輕鬆地實現 AI 的規模化落地並取得切實的業務成果。 前瞻性聲明：有關 IBM 未來方向和意圖的聲明可能隨時更改或撤回，僅代表目標和願景。 關於IBM IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/

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崔守峯 [email protected] SOURCE IBM Hong Kong