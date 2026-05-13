HGC環電夥伴日2026圓滿落幕 深化 AI 生態圈布局 強化人工智能賦能者及服務驅動型企業地位

香港 - 2026年5月13日 - HGC環球全域電訊（「HGC 環電」或「集團」），香港及國際電訊營辦商及全方位資訊及通訊技術（ICT）方案供應商，昨日舉辦第四屆年度夥伴日，匯聚來自全球不同 ICT 領域、超過 80 間公司業界領袖、行業協會及政府代表等，約 200名嘉賓齊聚一堂。



HGC 環電夥伴日2026匯聚來自全球不同 ICT 領域、超過 80 間公司業界領袖、行業協會及政府代表，約 200 名嘉賓齊聚一堂

是次活動以「探索數碼尖端，推動共贏未來」為主題，凸顯集團日益堅實的合作夥伴聯盟，以及其作為人工智能（AI）賦能者及服務驅動型企業的定位，透過自有數字基礎設施，協助個人、企業及國際商務合作夥伴以具規模的方式部署AI等新興科技應用。



實現AI抱負，連繫現實：AI賦能者為企業客戶實現落地方案



在瞬息萬變的 AI 格局中，HGC 環電正鞏固其作為AI賦能者及服務驅動型企業的定位，專注於將企業對 AI 的抱負，轉化為安全、可擴展及可實際營運的成果。



作為AI賦能者，HGC 環電提供令企業具信心作部署及營運AI所需的關鍵基礎，當中包括支援AI工作負載的AI就緒基礎設施，以及連接數據中心和雲端環境的高速、低延遲連線；用以提升網絡管理及服務交付的智能營運平台，例如獲獎的自主研發「GodEye 智能平台」；及涵蓋由測試、推出、監控到優化的端到端AI生命週期支援。同樣關鍵的是，HGC 環電將AI治理與安全融入其中，確保AI解決方案保持合規、具備韌性並可全面掌控。憑藉服務骨幹的核心定位，HGC環電讓客戶及合作夥伴能專注於創造價值和創新。



這些核心能力建基於HGC環電作為服務驅動型企業的定位，其透過一站式服務模式、專業知識和問責制創造價值，而非一次性的服務交付。HGC環電全面負責解決方案的服務流程，協助客戶妥善管理從方案設計、部署落地，以至24/7監察服務及持續支援，確保解決方案長期穩定運作。透過結合專業人才的深厚經驗與AI驅動智能技術，HGC環電為企業客戶建立長期、以訂閱模式為合作夥伴關係，確保企業級AI系統在安全、可靠及未來應用準備方面持續保持領先。



多個市場領域表現強勁反映成功策略



作為提供整合服務的AI賦能者，其帶來的實際影響已反映於不同市場領域的表現上：



企業業務：在以客戶為中心的策略推動下，HGC環電結合數碼基建及ICT服務的業務持續增長，垂直行業拓展錄得按年6%的增長。與此同時，HGC環電企業及商業市場業務亦持續深化於香港八大主要行業的發展，包括金融服務及保險、政府、教育、物流、地產、零售、專業服務，以及貿易與製造業。憑藉深厚的行業經驗及長期建立的客戶關係，HGC環電提供涵蓋安全連接、網絡安全、託管服務及數碼轉型能力的一站式綜合解決方案，協助企業應對不斷演變的業務需求。相關增長動力亦反映於2026年第一季度表現，其中網絡安全方案的毛利按年增長32%，而中小企數據頻寬服務訂購量亦上升12%。



國際業務：HGC環電正積極構建區域性的AI基礎設施骨幹，於 2026 年第一季度，其 OTT 串流客戶數目按年增長 20%。在East-West Gateway Project框架下，集團與Johor Capital Group簽署合作備忘錄，在馬來西亞柔佛打造新一代數字基建樞紐建設，整合海底電纜登陸點、地面網絡、數據中心互聯及互聯網交換中心，服務東南亞增長最快之一的AI數據中心集群。通過簡化網絡安裝啟用，HGC 環電為企業、服務供應商和 OTT 串流服務商提供更大靈活性以連接不同的數據中心。此外，HGC 環電已獲中國工業和信息化部頒發增值電訊業務擴大對外開放試點批覆，可於中國內地提供增值電信服務。此理程碑支持國內數碼經濟發展，促進中國電信市場對外開放，並協助更多中國內地企業走向全球。



大眾市場：HGC 環電的大眾消費業務於2026年首季度持續穩步向上，獲2Gpbs及以上高速寬頻訂閱用戶強勁增長推動，其訂閱量錄得39%的同比升幅。強勁的用戶增長反映市場對高容量網絡服務需求持續上升，亦印證集團所提供之極高速家居寬頻服務的競爭力。此外，HGC環電亦迎來一項重要里程碑，推出全新品牌HGC Mobile，將集團業務版圖延伸拓展至流動通訊服務領域。新品牌為客戶帶來高度靈活及高性價比的「網絡隨身」體驗，並透過一套更綜合的連接解決方案，進一步提升對 HGC 環電大眾客戶群的投入。



HGC環電行政總裁郭詠邦Andrew表示：「我衷心感謝出席HGC環電合作夥伴日的每一位合作夥伴，真正體現了東西方匯聚，亦展現出我們共同建立的堅實聯盟與重要未來。我同樣感謝各地政府一直以來的支持，使我們的願景得以實現。大家對開放、協作型數碼基礎設施的信念，給予我們邁步向前的信心。在AI等新與科技重塑格局的時代，HGC環電將繼續與合作夥伴攜手迎接未來挑戰，將阻力轉化為共享機遇。」



在專題討論環節中，來自A&A、BytePlus及北京天維信通科技股份的講者，聯同 HGC環電專家，深入探討從基礎設施到雲端平台再到應用層面，整個AI生態系統如何應對共同挑戰並加快應用。交流充分展現 HGC環電致力凝聚 ICT 生態圈內不同夥伴，推動跨界協作與創新的承諾。



Andrew總結道：「在HGC環電，我們將繼續把握由環境變化所創造出的每一個機遇，但不隨波逐流，而是堅守我們的核心優勢，同時與市場同步，變革我們的業務模式。邁向AI賦能者及服務驅動型企業，只是HGC環電轉型旅程的起點。展望未來，HGC環電將保持靈活、務實和極強的適應力，為AI等新興技術應用鋪設『高速通道』，讓合作夥伴能專注於創造價值。我深信，透過攜手合作，我們可把AI時代的不確定性轉化為這世代的關鍵機遇。」





