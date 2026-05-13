Esperanza 攜手天下一幕，拓展香港文化資產新金融

以《大龍鳳》為劇場 IP 案例，連接粉絲參與與娛樂資產代幣化應用，潛在項目儲備規模預計逾港幣20億元

香港 - 2026年5月13日 - 毅盛金融科技（證券）有限公司（「Esperanza」或「公司」）欣然宣布，旗下管理的代幣化基金參與協辦天下一幕有限公司（「天下一幕」）旗下的香港本地劇場 IP 項目《大龍鳳》，雙方已就此簽署合作安排。天下一幕為天下一集團旗下子公司。是次合作標誌著 Esperanza 繼早前娛樂演出代幣化項目後，進一步將其合規金融科技方案延伸至香港劇場、文化 IP 及粉絲參與場景，持續探索文化娛樂資產於新金融模式下的商業價值與應用潛力。



天下一集團為香港具代表性的綜合影視娛樂企業，業務涵蓋電影、電視、製作、後期製作、藝人管理及相關娛樂產業服務。是次與天下一幕的合作，不僅反映 Esperanza 持續拓展文化娛樂資產代幣化應用場景，亦展示香港本地優質內容及 IP 項目在新金融模式下的更多發展可能。



作為立足香港、面向亞太的金融科技及真實世界資產代幣化平台，Esperanza 致力於在合規框架下，連接優質資產、合資格投資者、內容持有人、項目營運方及粉絲社群，為文化娛樂項目建立更具透明度、參與度及延展性的金融基礎設施。



Esperanza 集團行政總裁兼首席法務官梁衞晉表示：



「《大龍鳳》項目不單是一個劇場合作，更是 Esperanza 在香港文化娛樂資產金融化領域的另一個重要實踐案例。香港一直是亞洲文化、創意及金融交匯的重要城市，我們希望以香港作為起點，將本地優質文化娛樂內容與新型金融科技工具結合，推動內容持有人、項目方、粉絲社群及合資格投資者之間形成更深層次的價值連結。在本項目中，Esperanza 亦將於香港率先推出代幣化體驗應用，讓支持者可透過相關代幣化安排，參與門票兌換、專屬周邊及文化娛樂體驗消費，進一步延伸舞台作品與觀眾之間的互動關係。透過合規代幣化方案，Esperanza 將持續協助更多具文化價值及市場潛力的項目，建立更靈活、更透明及更具參與感的新金融連接模式。」



天下一集團首席財務官黃詠茵表示：



「我們很高興能與 Esperanza 團隊展開合作。在現今多元化的娛樂產業生態中，財務架構的創新對於推動創意產業發展至關重要。透過這次合作，我們期待能運用專業的金融科技工具方案，為香港文化娛樂資產開拓更靈活的商業可能。」



是次合作亦反映 Esperanza 在娛樂及文化資產領域的持續布局。公司正積極發掘更多具備代幣化潛力及商業延展性的項目，涵蓋電影、現場娛樂、劇場 IP、授權業務、AI 沉浸式娛樂、多媒體應用、體驗式場景，以及其他具備真實資產基礎及商業現金流潛力的項目類別。



Esperanza 預期，隨著亞太區內容產業、粉絲參與模式、人工智能技術及沉浸式娛樂生態快速發展，市場將需要更成熟的合規金融平台，協助優質文化娛樂項目拓展資本連接、社群參與及商業化能力。目前，公司正評估及推進多個相關項目，潛在項目儲備規模預計逾港幣20億元，涵蓋娛樂文化、授權 IP、物業、多媒體、AI 沉浸式娛樂及其他真實世界資產應用方向。



Esperanza 強調，公司將繼續以合規、透明及可持續發展為核心，推動文化娛樂資產由傳統項目融資及單一消費模式，逐步走向更制度化、數碼化及具參與性的新金融市場模式，為香港及亞太區創意產業創造新的增長空間。



