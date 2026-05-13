Esperanza 攜手天下一幕，拓展香港文化資產新金融

以《大龍鳳》為劇場 IP 案例，連接粉絲參與與娛樂資產代幣化應用，潛在項目儲備規模預計逾港幣20億元
香港 - 2026年5月13日 - 毅盛金融科技（證券）有限公司（「Esperanza」或「公司」）欣然宣布，旗下管理的代幣化基金參與協辦天下一幕有限公司（「天下一幕」）旗下的香港本地劇場 IP 項目《大龍鳳》，雙方已就此簽署合作安排。天下一幕為天下一集團旗下子公司。是次合作標誌著 Esperanza 繼早前娛樂演出代幣化項目後，進一步將其合規金融科技方案延伸至香港劇場、文化 IP 及粉絲參與場景，持續探索文化娛樂資產於新金融模式下的商業價值與應用潛力。
天下一集團為香港具代表性的綜合影視娛樂企業，業務涵蓋電影、電視、製作、後期製作、藝人管理及相關娛樂產業服務。是次與天下一幕的合作，不僅反映 Esperanza 持續拓展文化娛樂資產代幣化應用場景，亦展示香港本地優質內容及 IP 項目在新金融模式下的更多發展可能。
作為立足香港、面向亞太的金融科技及真實世界資產代幣化平台，Esperanza 致力於在合規框架下，連接優質資產、合資格投資者、內容持有人、項目營運方及粉絲社群，為文化娛樂項目建立更具透明度、參與度及延展性的金融基礎設施。
Esperanza 集團行政總裁兼首席法務官梁衞晉表示：
「《大龍鳳》項目不單是一個劇場合作，更是 Esperanza 在香港文化娛樂資產金融化領域的另一個重要實踐案例。香港一直是亞洲文化、創意及金融交匯的重要城市，我們希望以香港作為起點，將本地優質文化娛樂內容與新型金融科技工具結合，推動內容持有人、項目方、粉絲社群及合資格投資者之間形成更深層次的價值連結。在本項目中，Esperanza 亦將於香港率先推出代幣化體驗應用，讓支持者可透過相關代幣化安排，參與門票兌換、專屬周邊及文化娛樂體驗消費，進一步延伸舞台作品與觀眾之間的互動關係。透過合規代幣化方案，Esperanza 將持續協助更多具文化價值及市場潛力的項目，建立更靈活、更透明及更具參與感的新金融連接模式。」
天下一集團首席財務官黃詠茵表示：
「我們很高興能與 Esperanza 團隊展開合作。在現今多元化的娛樂產業生態中，財務架構的創新對於推動創意產業發展至關重要。透過這次合作，我們期待能運用專業的金融科技工具方案，為香港文化娛樂資產開拓更靈活的商業可能。」
是次合作亦反映 Esperanza 在娛樂及文化資產領域的持續布局。公司正積極發掘更多具備代幣化潛力及商業延展性的項目，涵蓋電影、現場娛樂、劇場 IP、授權業務、AI 沉浸式娛樂、多媒體應用、體驗式場景，以及其他具備真實資產基礎及商業現金流潛力的項目類別。
Esperanza 預期，隨著亞太區內容產業、粉絲參與模式、人工智能技術及沉浸式娛樂生態快速發展，市場將需要更成熟的合規金融平台，協助優質文化娛樂項目拓展資本連接、社群參與及商業化能力。目前，公司正評估及推進多個相關項目，潛在項目儲備規模預計逾港幣20億元，涵蓋娛樂文化、授權 IP、物業、多媒體、AI 沉浸式娛樂及其他真實世界資產應用方向。
Esperanza 強調，公司將繼續以合規、透明及可持續發展為核心，推動文化娛樂資產由傳統項目融資及單一消費模式，逐步走向更制度化、數碼化及具參與性的新金融市場模式，為香港及亞太區創意產業創造新的增長空間。
關於毅盛金融科技（證券）有限公司
毅盛金融科技（證券）有限公司（「Esperanza」或「公司」）證券為一家根據證券及期貨條例（香港法例第571章）獲發牌的公司，獲許可進行第四類（就證券提供意見）及第九類（提供資產管理）業務。Esperanza 於2026年2月13日獲香港證監會確認對Esperanza 就其管理的基金進行代幣化一事並無進一步意見，即正式准許Esperanza 進行證券代幣化業務。
關於天下一幕有限公司
天下一幕有限公司（「天下一幕」）為天下一集團旗下公司，參與香港文化娛樂及劇場項目發展。 天下一集團成立於2013年，總部設於香港，是一家致力於電影與娛樂產業發展的綜合企業。本著「創新視野‧敢作敢為」的宗旨，集團建立橫跨整個娛樂產業價值鏈的多元業務版圖，並於亞洲主要市場建立穩定合作及業務布局。欲了解更多資訊，請瀏覽官網 www.onecool.com。
關於Esperanza金融科技集團
Esperanza金融科技集團是一家以香港為總部的金融科技公司。集團持牌業務包括 (i) 營運黃金交易及代幣化黃金的毅盛金融科技（商品）有限公司（一家於香港海關註冊的貴金屬交易商，核准註冊業務包括於www.espetopia.com進行發行、贖回及交易黃金支持工具。海關註冊編號A-B-25-03-08913）; (ii) 營運託管客戶資產的毅盛金融科技（代理人）有限公司（一家獲香港信託及公司服務提供者註冊辦事處發牌的信託及公司服務提供者，獲發牌業務包括向客戶提供資產託管服務。發牌編號TC010260）；(iii) 研發及營運espetopia.com交易平台系統的Espetopia Limited; 及關連公司 (iv) 毅盛金融科技（證券）有限公司, 一家獲香港證監會准許進行證券代幣化業務的公司。