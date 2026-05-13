FIFA世界盃2026狂熱爆發！Now.com呈獻「螢花 x 絲打 世界盃睇波日記」影像專欄以全新視角直擊足球盛事

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 萬眾期待的FIFA 世界盃將於2026年6月12日盛大開鑼！今屆賽事創下多個第一，包括首次由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，參賽隊伍擴軍至48隊，上演破紀錄的104場激戰。取得香港獨家播映權的Now TV，將以 4K 超高清畫質直播全部賽事，全城將掀起一股足球狂熱！

為迎接這場四年一度的體壇盛事，Now TV 旗下全方位新聞資訊平台Now.com，將推出全新影像專欄「螢花 x 絲打 世界盃睇波日記」，以耳目一新的女性視角，陪大家傾盡場內場外大小事！