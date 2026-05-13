保瑞公佈2026年首季財務報告

走過充滿挑戰的第一季，保瑞預期近期併購建立新的穩健根基 重啟策略投資驅動CDMO下一篇章

香港 - 2026年5月13日 - 全球領先的CDMO及專科製藥公司——保瑞藥業股份有限公司（Bora Pharmaceuticals，「保瑞」；TWSE：6472；OTCQX：BORAY）今日公布2026年第一季財務成果與營運亮點，並提供2026年展望。



2026年第一季營運與財務重點：





第一季合併營收為新台幣40.01億元，季減17.68%，每股盈餘為0.21元，毛利率與上季相比持穩。本季度中雙引擎事業體所面臨的階段性逆風包括學名藥市場於1至2月出現價格與需求波動，致使Upsher-Smith營收較最近四季平均下滑18.63%，以及馬里蘭州無菌針劑廠依計畫進行為期六周的半年度檢修，無菌針劑廠固定成本較高使得獲利承壓。

3月起，營收與獲利均回穩。除了美國Maple Grove廠在第一季中接單動能顯著提升，CDMO業務接單動能強勁，未來12個月在手訂單增加至3.15億美元，在手訂單能見度良好，預期營運槓桿隨產能利用率提升將重新發酵。此外，Upsher-Smith 已成功守住旗艦學名藥產品DLS市占率，並持續推動產品生命週期管理，於高度變動的競爭環境中掌握銷售節奏，復甦動能逐步浮現。

本季業外表現主因認列權益法投資之泰福生技虧損擴大而呈現負數；所得稅費用上升則主要來自第一季慣例認列之未分配盈餘加徵所得稅。

營業費用季減14.87%、年減14.41%，反映資源配置在內外波動後已趨最適狀態，部分廠區與產品線已具經濟規模效益。公司預期ROA與ROIC將逐步回穩，惟單季間仍會有所波動，整體將隨營運槓桿持續釋放而向上。

董事會於日前通過以總對價1.225億美元收購美國上市公司MacroGenics Inc.（NASDAQ：MGNX）旗下CDMO業務；交易完成後，預期在手訂單將提升至約3.75億美元。

旗下晨暉生技董事會通過以100%股權收購Weider Global Nutrition（「WGN」）；該品牌公司總部設於美國鳳凰城，為全球指標性運動營養品牌，與美國大賣場Costco具策略性供應商關係，業務遍及60餘國，並有Amazon、Walmart等穩定銷售據點。本案除了挹注集團事業規模， CDMO 、全球市場銷售、保健品 三大事業也完成最後一塊拼圖。

三大事業也完成最後一塊拼圖。 本季因員工認股權證行使，股本增加0.04%。

Rockville廠自2022年起投入CDMO業務，配備5座2,000公升及2座500公升之一次性生物反應槽(single-use bioreactors)，以及完整的品管與分析實驗室，皆已通過美國FDA與日本PMDA查核。





本季CDMO業務共開發及生產4.4億劑藥品、共108個分子。不含內部訂單，CDMO業務占合併營收 37.73%；全球前20大製藥公司營收貢獻32.10%。





隨公司持續擴展CDMO產能與技術布局，本年度資本支出計畫與保瑞北美CDMO網絡所定錨之關鍵客戶簽約節奏密切連動。集團預期於上半年完成Maple Grove廠資本支出計畫，並依大型製藥合作夥伴之供應鏈規劃調整投資節奏，以最大化資本部署之投資回報。





2025年停業部門拖累於本季顯著消退，Upsher-Smith已具備重啟有機成長的條件。管理層已為2026年訂出二項策略優先事項，旨在提升資本效率、聚焦商業重心：





第一，研發資本配置最適化。505(b)(2)新藥研發專案已移轉至權益法持有之轉投資保豐生技，Upsher-Smith仍保有未來商業化成果的經濟參與權，但保瑞股東於早期研發及法規風險的曝險以及伴隨之資金消耗皆顯著降低。此一決策符合集團於各事業體一貫的資本紀律方針。





第二，產品線擴張策略體制化。Upsher-Smith已整合業務開發與醫藥事務團隊，以系統性方式評估授權引進、共同推廣及補強型併購機會。此舉將保瑞既有之選題與併購策略基因直接導入Upsher-Smith的商業平台，透過外部資源整合驅動產品線的複利成長，取代資本密集的內部研發路徑。相關生命週期管理布局將以小兒癲癇領域與罕病領域為核心，但不限於此。





整體而言，管理層預期Upsher-Smith將於2026年完成轉型，成為一具備資本效率、商業化導向、並深植於特定治療領域的藥品公司，為股東持續創造長期價值。





保瑞將在台灣時間5月14日上午7:30舉辦英文線上業績發表會，向投資人說明公司2026年第一季財務與業務報告及展望。









：「2026年開春以來對國際局勢或保瑞自身都是一個充滿變化與挑戰的季度。供應鏈仍有干擾、戰爭引發的通膨持續、地緣政治張力未減。但在這樣的環境之下，保瑞集團遵守投資紀律、持續投注資源帶動成長的堅持並未動搖，2024與2025年接連創下CDMO業務資本支出占營收比重新高，截至去年來到約10%，是與國際CDMO同業幾近可比的投入。保瑞在變動中因應市場需求優化了投資方向，從早年定義成長軌跡的『產能擴張型』投資，轉向以技術為核心的『能力與劑型布局』投資；過去18個月，我們總體經濟波動中持續推進成長策略，並在過程中重新校準預期、聚焦團隊。CDMO業務方面，2026年是策略性投資開啟新篇章的關鍵年。第一季我們完成回應特定的客戶需求面向的組織與服務升級。我們在CDMO事業體內成立MSAT（Manufacturing, Science and Technology）團隊作為研發核心，深化全客戶層級的科學與技術能力；保瑞相信此一能力於現階段至關重要：在募資環境逐步回溫但仍受限的氛圍下，中小型生技與製藥客戶受在地化製造政策推動需重新檢視供應鏈布局。同時，我們將企業客戶管理團隊優化為網絡式架構，滿足近距離支援客戶的需求。上述布局精準切入客戶痛點，使保瑞具備在動盪的政經環境中開創新一波商業動能的能力。整體而言，CDMO業務截至三月底在既有在手訂單之外，再新增了2,720萬美元外部新案，其中60%（即7個分子）來自臨床前及臨床階段專案。對照之下，2025全年共簽下16個臨床前與臨床階段分子，第一季單季已達該全年數字的近半。此一節奏加速為前瞻性指標：隨著軟實力的投資逐步發酵，業務能見度與成長潛力將持續釋放。我們很驕傲地宣布保瑞CDMO事業已邁入新階段。日前，保瑞董事會通過收購美國MacroGenics公司位於馬里蘭州Rockville之CDMO廠，是此階段的第一頁；該交易為集團帶來龐大的商業階段單株抗體在手訂單與深度製造專業。該廠配備5座2,000公升及2座500公升單次性使用生物反應器，並具備整合之QC與分析實驗室，目前商業化生產佔營收過半。本案標誌著保瑞於美國市場打響生物製劑CDMO平台『Bora Biologics』的大步邁進，集團將在未來12-18個月整合內部DS能量與DP網絡，向全球生技客戶提供單一窗口之全流程服務，更有效率地回應打造美國供應鏈韌性的藥品市場期待。我們相信業務將隨著生技製藥委外代工市場的增長潛力增長而起飛：全球生技製藥市場總體以5-8%的年增率拓展，而生物製劑委外代工增速更快，達15%，小分子委外代工亦有高於產業平均的8-10%，截至目前的投資可望帶來未來數年13-23%的有機增長。本季全球市場銷售業務仍面臨核心學名藥產品競爭的挑戰，使得產品組合轉差，經過一個季度的攻防，Upsher-Smith將聚焦最有獲利潛力的機會，同時持續尋覓利基型品牌資產布局。短期而言，DLS市占率已成功守穩；中期而言，持續拓展嬰兒點頭式痙攣症產品線市占，搭配發展差異化資產，快速補強藥品產品線將是關鍵成功要素。第一季中，VIGAFYDE的不重覆患者數(Unique Patient)較去年同期增加超過140%，新病患數亦穩定攀升，兩者都是建構中長期韌性的健康指標，可望穩定獲利曲線。」業務進展說明：受馬里蘭無菌針劑廠依計畫進行為期六周的半年度檢修時程以及加拿大廠進入淡季影響，全球CDMO業務含內部訂單之營收年減 24.62%、季減 30.15%；為持續推進生物製劑CDMO在美的一次性生物反應槽產能平台，集團董事會通過以美金1,225億元收購位於馬里蘭州Rockville之生物藥原料廠。保瑞規劃於交割時將Rockville廠的營運依據集團的專業分工與泰福生技合作，以集團大分子專業分工，加速整合泰福生技聖地牙哥廠、保瑞CDMO業務的馬里蘭州針劑廠及此Rockville廠三位一體的戰略角色，進一步於國際間打響Bora Biologics的聲望；輔以專精於前期開發的泰福台灣竹北廠，此項投資可望大幅提升保瑞集團在全球市場的生物藥委外研發製造格局。2026年第2季：預計2026年8月第二周2026年第3季：預計2026年11月第二周2026年第4季：預計2027年3月第二周