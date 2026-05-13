逸仙集團累計投入1億美元研發資金 贏得消費者信任與市場份額

上海2026年5月8日 /美通社/ -- 全球美妝行業正迎來重大格局轉變，中國本土美妝品牌已佔據全球第二大美妝市場近六成份額。這一轉變背後，是前所未有的科研創新投入，以及消費者需求的快速升級。作為中國頭部美妝企業之一，逸仙集團今日披露，自2020年以來已投入約1億美元（合7億元人民幣）用於研發，這一投入正是行業從價格競爭轉向科技驅動升級的典型縮影。 過去十年，中國美妝企業的市場競爭力大幅提升。據弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)數據，2015年本土品牌市場份額為43%；新華社數據顯示，2024年這一比例已升至57%。這一增長折射出消費者的深刻轉變：中國美妝消費者愈發看重實效驗證、科研背書與創新力，本土品牌也順勢加大研發創新投入，快速響應市場需求變化。

承靜補充道：「行業正從供應鏈驅動的產品全球化邁向創新引領的品牌全球化。未來，我們的目標是成為世界級美妝創新先鋒，憑借韌性供應鏈與『全球本土化』敏捷能力，滿足全球成熟消費者的需求。」 這一科研體系回應了行業分析指出的新消費訴求：產品需實現可衡量的功效且離不開嚴謹的研究支撐。 這一研發重心也體現在逸仙集團的品牌矩陣中：Perfect Diary完美日記引領「妝養一體」新趨勢，DR.WU達爾膚提供院線級煥膚護理，Galénic法國科蘭黎專注細胞級抗老科研，Eve Lom伊芙瓏依托前沿神經科學打造情緒護膚體驗。

立足本土 放眼全球 本土市場的成功成為逸仙集團國際化的跳板。2021年以來，集團旗下旗艦品牌Perfect Diary完美日記在東南亞和日本市場快速崛起。據Qoo10日本站、亞馬遜日本、Shopee越南、TikTok越南電商平台數據，其散粉產品長期位居品類前三，印證中國美妝創新在功效層面具備全球競爭力。 弗若斯特沙利文全年連續追蹤數據顯示，Perfect Diary完美日記仿生膜精華口紅成為全球銷量第一的中國品牌口紅單品，這一重要里程碑標誌著中國品牌科技創新的全球崛起。 中國國際電視台報道指出，全球美妝行業正迎來新趨勢：功效與情緒價值並重發展。中國美妝企業已佔據有利風口，有望充分把握這一行業變革紅利。本土品牌擁有從原料到成品的全鏈路創新能力，加之供應鏈反應靈活、可快速緊跟市場潮流，已然將過往短板轉化為競爭優勢。

關於逸仙集團 逸仙集團(NYSE: YSG)是總部位於中國的頭部美妝集團，致力於成為世界級美妝創新先鋒。集團成立於2016年，孵化並收購了多個彩妝護膚品牌，包括Perfect Diary完美日記、Little Ondine小奧汀、Pink Bear皮可熊、Galénic法國科蘭黎、DR.WU達爾膚（中國大陸業務）和Eve Lom伊芙瓏。各品牌精準佈局，覆蓋全年齡段消費人群與全價格帶，從大眾美妝市場，到高端輕奢及院線護膚領域均有涉足。逸仙集團依托品牌資產、產品實力與靈活運營能力穩健發展，始終深耕研發和消費者洞察。

電郵：[email protected]

官網：www.yatsenglobal.com

LinkedIn：www.linkedin.com/company/yatsen View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/1--302770789.html SOURCE Yatsen Holding Limited