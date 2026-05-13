BingX 推出 EventX，將現實世界事件轉化為可交易資產

巴拿馬城2026年5月13日 /美通社/ -- BingX，領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，今日正式宣布推出全新合約功能 EventX，旨在將現實世界事件轉化為可交易機會。EventX 讓用戶能針對各類事件的發生機率進行交易，限時享有零手續費優惠，並提供最高 10 倍專屬槓桿。 透過結合直覺化的市場結構與靈活的交易機制，EventX 進一步擴展 BingX 的多市場生態系，讓用戶能以更簡化且易於參與的方式，將自身觀點轉化為實際交易策略： 靈活雙模式交易：可選擇適合簡單事件交易的 Classic Mode，或切換至最高 10 倍槓桿的 Leverage Mode，以放大交易成果。

限時零手續費：搭配具競爭力的費率與整合 VIP 等級制度，進一步降低交易成本，提升交易效率。

多元全球事件市場：涵蓋政治、體育、娛樂、經濟、加密貨幣等全球重大事件，提供更多元的交易選擇。

簡單易懂的市場機制：所有市場皆以 Yes／No（二元結果）為基礎，降低參與門檻，讓交易更加直觀。

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「EventX 是 BingX 多市場、多資產生態系的重要進一步發展。隨著用戶興趣逐漸從傳統加密貨幣交易延伸至更廣泛的事件驅動型機會，我們致力打造更豐富且更具互動性的交易環境，讓用戶無需離開 BingX 生態系，即可參與全球熱門話題與事件。」 *EventX 的交易服務可能因地區而異，僅限於部分符合當地法規的地區開放使用。 關於 BingX BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。