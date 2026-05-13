Atlas AI Labs 於杜拜推出史上首個無需許可的資產抵押代幣

Atlas AI Labs 已獲杜拜虛擬資產監管局 (VARA) 頒發原則上批准，允許其在杜拜開展業務——史上首次獲准在完全無需許可的環境下發行及交易資產抵押代幣

Atlas 的 USAF+ 代幣開創全新資產抵押代幣類別：實體資產為本、具備開放式架構，並支援 24/7 全天候交易

該代幣獲 Atlas America Fund ETF (NASDAQ: USAF) 提供支持，基金投資委員會主席為 Nouriel Roubini 博士 阿聯酋杜拜2026年5月13日 /美通社/ -- Atlas AI Labs FZE (Atlas) 是美國金融科技企業 Atlas Capital Team Inc. 的杜拜註冊附屬公司，即將發行全球首個於完全無需許可環境中流通的資產參考虛擬資產，為傳統與數碼金融寫下歷史新一頁。 此前，杜拜虛擬資產監理局 (VARA) 已授予原則性認可 (IPA)，允許其依循 VARA 所訂《資產參考虛擬資產 (ARVA) 規則手冊》，開展代幣發行服務。

這款名為 USAF+ 的代幣，是 Atlas America Fund (NASDAQ: USAF) 以足額抵押形式呈現的數碼資產。該基金為美國證交會 (SEC) 註冊的交易所買賣基金 (ETF)，資產由紐約銀行 (Bank of New York) 託管。 此代幣的資產淨值 (NAV) 直接掛鈎 USAF ETF 的相關資產淨值。USAF+ 儲備抵押品的透明度及申報安排，與傳統 ETF 的披露時間表及格式一致，並會由第三方驗證機構核實。 該投資組合包括短期美國國庫券、通脹掛鈎債券 (TIPS) 及市政債券、黃金、氣候適應型房地產及房地產投資信託基金 (REIT)、國防與網絡安全股票，以及農業和能源商品。

資產配置於體制感知框架下施行主動管理，該框架能隨市場環境變遷而實時靈活調節。此機制得以運作，得益於 Atlas AI Labs 持續的研究與執行支援，並受 Atlas Capital Team Inc. 投資委員會監督。 此架構旨在於不同宏觀經濟環境下，提供具備穩健可靠、有據可查及易於流通特性的機構級表現。 USAF+ 的獨特優勢在於其開放架構。此代幣錨定實體資產，專為無須許可的環境而設，因此能擺脫中介束縛，實現 24/7 全天候存取、交易及結算。這讓全球投資者均可參與代幣化實體資產，同時無損機構市場所需的監管守護。USAF+ 將成為首枚數碼資產，既獲 SEC 註冊且在納斯達克 (NASDAQ) 上市的 ETF 提供抵押，同時亦獲 VARA 批准可在無許可環境下發行的數碼資產。

Atlas Capital Team Inc. 行政總裁兼主席 Reza Bundy 表示：「此里程碑象徵數碼金融的結構性革新。這是史上首次，無論身處何地，人人都可在無需許可的環境下，持有和買賣受監管且有實體資產支持的代幣。此架構之所以得以實現，全賴杜拜為此建立了監管框架。VARA 的 ARVA 規則手冊是全球首套允許資產參考虛擬資產進行無需許可發行的監管制度，而阿聯酋更將這種監管透明度與營運開放性結合，非其他金融中心所能企及。」 VARA 發言人補充表示：「此項批准展現 VARA 推動新型受監管及資產支持數碼金融的承諾，同時進一步確立阿聯酋作為受監管數碼資產創新全球中心的地位。 此等承諾，標誌資本市場與虛擬資產生態共同躍進一大步。」

此消息同時標誌著前美國財政部高級顧問兼白宮高級經濟學家 Nouriel Roubini 博士，首次進軍數碼資產市場。USAF+ 獲 Atlas America Fund ETF 提供抵押支持，Roubini 博士更出任該基金投資委員會主席，為代幣化資產領域賦予世界級宏觀經濟學家的權威信譽。 Atlas Capital Team Inc. 首席經濟學家兼聯合創辦人 Nouriel Roubini 博士表示：「宏觀經濟的嚴謹分析與數碼創新的交匯，孕育出下一代金融基建；杜拜已穩佔少數能讓此等工作實境運行的司法管轄區席位。 Atlas America Fund 及其代幣化正好體現此論點。在宏觀波動加劇的時期，投資者需要的抵押品，既要能在不同經濟環境下保值，又能從實體資產中產生收益，且具備數碼市場所要求的飛快速度。Atlas 致力於在阿聯酋專門為此類別構建的監管框架下，一併實現此三重願景。」

編者註

關於 Atlas AI Labs FZE

Atlas AI Labs FZE 於杜拜世界貿易中心註冊成立，為 Atlas Capital Team Inc. 的全資附屬公司。Atlas Capital Team Inc. 為一間美國金融科技公司，由 Reza Bundy 先生與 Nouriel Roubini 博士共同創立。 有關媒體查詢，請聯絡：[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/atlas-ai-labs--302770941.html SOURCE Atlas Capital Team Inc.