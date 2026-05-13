韓妝防晒領導者韓國科瑪布局頭皮與髮絲防晒新賽道

韓國科瑪近期開發出一款頭皮防晒專用產品——「頭皮防晒精華」，防晒指數達SPF50+，可直接塗抹於頭皮使用。 傳統防晒產品大多油脂厚重，不適用於頭皮及髮絲。這款頭皮防晒精華採用優化配比，融合水溶性與油溶性紫外線防晒劑，質地清爽輕薄。 韓國科瑪計劃後續拓展噴霧型等多款產品形態，並配套研發頭皮防晒專用清潔產品。該公司預計於今年在韓國上市該系列產品，明年登陸美國等全球市場。 除頭皮護理之外，韓國科瑪還開發出「髮絲光防護配方」，可防護紫外線等有害光線對髮絲的傷害。

髮絲長期受紫外線及有害光線照射，易出現褪色、乾枯、斷裂等問題。而傳統護髮產品多側重熱損傷修護，忽視了光損傷防護這一領域。 為填補這一空白，韓國科瑪創新防晒技術：選用大分子、高折射率專用硅油，通過高效散射光線實現髮絲光損傷防護。該配方在減少光穩定劑及助溶油脂用量的同時，仍能保持清爽質地。 該配方還可添加生物素、泛醇、煙酰胺等活性成分打造多功能產品，兼具緩解脫髮、舒緩頭皮、改善出油和毛孔問題等多重功效。 此外，韓國科瑪還提出一套用於客觀測評髮絲防晒功效的新方法。

之前，行業內一直缺乏標準化的髮絲防晒性能衡量標準。為此，該公司研發出全新測評方式：通過對比紫外線照射前後的發色變化，評估受損程度，進而衡量防晒效果。 相關研究成果已於去年發表在國際皮膚病學權威期刊《Skin Research and Technology》（影響因子：3.2），其科研價值獲得業界認可。 韓國科瑪相關負責人表示：「全球防晒市場細分趨勢日益明顯，頭皮與髮絲防晒解決方案的市場需求正快速攀升。我們將依託產品研發、原料創新、功效評測全鏈條研發實力，引領下一代髮絲防晒市場發展。」

韓國科瑪佔據韓國防晒市場70%以上份額，是助力韓系防晒風靡全球的核心企業。2013年，該公司成為韓國美妝行業首家獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)非處方藥品認證的企業。 2022年，韓國科瑪設立韓國首家專業防晒研究中心——「紫外線技術創新實驗室」，進一步夯實研發實力。近期，韓國科瑪與Beauty of Joseon、SKIN 1004、柔恩萊(Round Lab)等知名韓妝品牌聯合開發的防晒產品，全球累計銷量已突破一億件。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302770863.html SOURCE Kolmar Korea