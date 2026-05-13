熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-13 21:42
更新：2026-May-13 21:42
PR Newswire

賠償基金啟動，用於補償 AirBit Club 詐騙案受害人

分享：

華盛頓2026年5月13日 /美通社/ -- RCB Fund Services LLC（「RCB」）作為美國司法部（「DOJ」）的 AirBit 受害人基金（「AirBit Victim Fund, AVF」）的索償管理人，今天宣佈 AirBit Club 詐騙案受害人的申請提交流程正式啟動。

美國司法部設立了 AVF，旨在補償因 AirBit Club 的詐騙計劃而遭受經濟損失的人士。 AVF 旨在向因虛假陳述（包括承諾透過加密貨幣挖礦和交易活動獲得每日保證收益）而被誘騙購買 AirBit Club 會籍的受害人提供賠償。 有關 AVF 補償流程的更多資訊，請參閱司法部新聞稿

誰符合申請資格？
要獲得 AVF 的賠償，個人必須符合 AirBit 詐騙案「受害人」的資格。 受害人是指因該計劃而遭受直接經濟損失的人士。 並無遭受實際經濟損失的人士，例如僅代表他人轉帳的人士，不符合資格獲得賠償。

adblk4

損失如何計算？
符合條件的損失將以「現金流入、現金流出」的方法計算。 根據這種方法，申請人必須記錄用於購買 AirBit Club 會籍（「增值」）的資金和/或虛擬貨幣的總額。 然後，該金額將扣除從 AirBit Club 提取的任何資金或虛擬貨幣（「提現」）。 任何可能已向申請人報告的虛構或帳面利潤，在確定符合條件的損失時將不予考慮。

如何申請
申請人必須在截止日期前提交填妥的申請表及相關證明文件。

最簡單的提交方式是網上提交：www.airbitvictimfund.com

或者，申請人可以：

  • 從網站下載並列印申請表，然後郵寄至以下地址：
  • 致電免費電話 (800) 765-7251 索取表格；或
  • 發送電郵至 [email protected] 索取表格。
adblk5

申請表提交截止日期
所有申請表必須於 2026 年 7 月 31 日午夜 12:00 前在網上成功提交，或郵寄表格的郵戳日期不遲於 2026 年 7 月 31 日午夜 12:00。

立即申請
AirBit Victim Fund
PO Box 6090
Syracuse, NY 13217-6090
免費電話：(800) 765-7251

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-airbit-club--302769747.html

SOURCE RCB Fund Services

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務