賠償基金啟動，用於補償 AirBit Club 詐騙案受害人

華盛頓2026年5月13日 /美通社/ -- RCB Fund Services LLC（「RCB」）作為美國司法部（「DOJ」）的 AirBit 受害人基金（「AirBit Victim Fund, AVF」）的索償管理人，今天宣佈 AirBit Club 詐騙案受害人的申請提交流程正式啟動。

美國司法部設立了 AVF，旨在補償因 AirBit Club 的詐騙計劃而遭受經濟損失的人士。 AVF 旨在向因虛假陳述（包括承諾透過加密貨幣挖礦和交易活動獲得每日保證收益）而被誘騙購買 AirBit Club 會籍的受害人提供賠償。 有關 AVF 補償流程的更多資訊，請參閱司法部新聞稿。

誰符合申請資格？

要獲得 AVF 的賠償，個人必須符合 AirBit 詐騙案「受害人」的資格。 受害人是指因該計劃而遭受直接經濟損失的人士。 並無遭受實際經濟損失的人士，例如僅代表他人轉帳的人士，不符合資格獲得賠償。