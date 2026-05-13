Bybit新增全天候TradFi永續合約種類 現覆蓋數十隻美股及全球ETF

阿聯酋迪拜2026年5月13日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit本周新增7種傳統金融（TradFi）資產永續合約，進一步豐富產品矩陣，助力交易者構建涵蓋人工智能（AI）基礎設施與數字資產龍頭及亞洲市場ETF的投資組合。
自2026年4月上線以來，平台每週均新增以USDT計價的永續合約交易標的，最高支持10倍槓桿。隨著本次傳統金融資產擴容，平台永續合約標的總數已達20只美股、3種大宗商品（黃金、白銀、原油）及3只全球ETF，為用戶提供不間斷交易通道，可參與涵蓋主流股票、ETF永續合約在內的全品類傳統金融產品交易。
Bybit新增傳統金融永續合約標的（2026年5月6日至7日）
- Oracle (ORCL)
- Nvidia Corp (NVDA)
- Circle Internet Group Inc. (CRCL)
- Micron Technology Inc. (MU)
- Invesco QQQ Trust (QQQ)
- iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
- iShares MSCI South Korea ETF (EWY)
Bybit用戶僅需一個賬戶，即可槓桿交易跨行業永續合約，覆蓋板塊包括：半導體（TSM、NVDA和MU）、科技（TSLA、SNDK、META、GOOGL、MSFT、ORCL、AAPL和INTC）、數字資產（MSTR、COIN和CRCL）、金融（HOOD）等，更多資產持續上線中。
Bybit：持續進化的交易生態平台
Bybit傳統金融永續合約是以USDT計價及結算的衍生品，可追蹤傳統金融資產價格走勢。該產品為交易者拓寬全球市場准入渠道，即便標的所屬傳統金融市場休市，也可即時響應市場劇烈波動。
此次擴容恰逢市場對科技、半導體相關股票及多元化ETF配置需求持續高漲。NVDA與ORCL仍是AI基礎設施與企業雲應用的核心標的，而韓國主題（EWY）、日本主題（EWJ）及科技權重（QQQ）等國際與寬基ETF永續合約的加入，可幫助交易者構建多資產組合，並執行複雜的對沖策略。
依托每週新增標的的節奏，Bybit傳統金融資產永續合約可實現全球熱門股票與ETF全天候交易。在數字資產業務基礎上，Bybit持續強化傳統金融業務能力，業務佈局涵蓋Bybit TradFi、代幣化股票、現實世界資產（RWA）理財服務，以及最新上線的傳統金融資產永續合約。
本服務受相關條款細則約束。用戶可能面臨交易限制或資格要求。如需瞭解傳統金融永續合約交易詳情，可訪問：Bybit——TradFi永續合約介紹。
Bybit TradFi由Infra Capital（毛里求斯金融服務委員會持牌機構）提供支持。合資格用戶可通過Bybit官方APP及官網使用。受地區限制，歐洲經濟區居民等暫無法使用Bybit TradFi服務。具體地區限制、條款細則及用戶資格，可訪問Bybit TradFi頁面查閱。交易存在風險。
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關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球超8000萬用戶。公司成立於2018年，旨在為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與頭部區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融（TradFi）與去中心化金融（DeFi）之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。
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