Bybit新增全天候TradFi永續合約種類 現覆蓋數十隻美股及全球ETF

阿聯酋迪拜2026年5月13日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit本周新增7種傳統金融（TradFi）資產永續合約，進一步豐富產品矩陣，助力交易者構建涵蓋人工智能（AI）基礎設施與數字資產龍頭及亞洲市場ETF的投資組合。 自2026年4月上線以來，平台每週均新增以USDT計價的永續合約交易標的，最高支持10倍槓桿。隨著本次傳統金融資產擴容，平台永續合約標的總數已達20只美股、3種大宗商品（黃金、白銀、原油）及3只全球ETF，為用戶提供不間斷交易通道，可參與涵蓋主流股票、ETF永續合約在內的全品類傳統金融產品交易。

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