單一匯款指令貫通逾 75 種貨幣：Keyrails 推出全球最大新興市場第三方 RTGS 網絡

Stable OS 2.0 讓金融機構可憑單一統一匯款指令，覆蓋 100 多個市場及超過 75 種貨幣來執行貿易支付，並透過本地 RTGS 在收款銀行完成結算。 Keyrails 在紐約、倫敦及香港的直接銀行關係，將其截止時間覆蓋範圍延伸至多個時區，並實現平均 12 小時的處理運行時間。

倫敦2026年5月13日 /美通社/ -- Keyrails 今日隆重推出 Stable OS 2.0，此乃專為新興市場高值貿易支付而建構的機構級支付執行層，且能與穩定幣兼容。

對於銀行、金融科技公司及貿易營運商而言，跨境支付問題不單在於速度問題，更落在執行之上。 高值進出口貿易及商品資金流，常常穿梭於零碎不全的代理行鏈條、多層中介、格式不一的支付指令與渠道特定規則之間，令機構難以掌握資金抵達收款銀行的確切時間。 Stable OS 2.0 應運而生，旨在扭轉乾坤。 平台讓機構可透過經 SWIFT 渠道傳送的單一統一匯款指令（使用 Keyrails 的 BIC 代碼 KEYRCA62），覆蓋 100 多個市場及逾 75 種貨幣，然後經本地 RTGS 在收款銀行完成結算。