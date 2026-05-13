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出版：2026-May-13 21:28
更新：2026-May-13 21:28
PR Newswire

Bybit推出升級版存貸易產品 閒置資金可靈活賺取年化收益

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阿聯酋迪拜2026年5月13日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit宣佈對旗下存貸易產品進行升級，用戶可利用其靈活收益餘額為出借掛單提供資金。此次升級讓用戶在借貸訂單匹配等待期間，仍可賺取靈活年化收益，實現閒置資金收益最大化。

釋放加密資產更多價值

本次升級前，等待存貸易借貸訂單匹配的出借人，其資金只能處於閒置狀態。新功能可讓用戶充分盤活自有資產，賺取被動收益。

用戶將活期收益資產作為出借掛單資金來源後，在訂單匹配期間可持續享有收益權益。一旦訂單匹配成功，Bybit將按約定利率自動將資產轉為定期借貸，無需用戶手動操作，即可順滑完成從靈活收益到固定收益的轉換。

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此次升級還支持Bybit用戶在同一筆出借掛單中，同時使用資金賬戶與活期收益賬戶內的資金，為用戶資產管理與資金調配提供更高靈活性。

運作機制

簡化後的流程只需三步：

  1. 用戶可使用活期收益餘額提交出借掛單，資金同時保留活期年化收益計息資格。
  2. 出借掛單一旦匹配成功，系統將自動贖回對應資金額度。
  3. 資產按約定利率轉入定期借貸計息狀態。

依托Bybit先進的訂單匹配系統實時處理機制，用戶可清晰查看每一階段的訂單狀態與收益率情況。

新功能實現無年化收益空窗、零等待時間，提升了用戶的資金效率。無論資金體量大小，用戶的資金在掛單等待期間仍可持續賺取收益。用戶既能享有收益的連續性，又能享受智能自動化倉位轉換帶來的便捷，最大限度減少手動操作。

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Bybit Introduces Enhanced Fixed Rate Loan: Earning Flexible APR on Idle Funds

相關活動受條款細則約束。產品開放範圍及參與資格詳情請查閱：存貸易煥新升級：現支援用活期理財資金下單存幣訂單

#Bybit / #CryptoArk / #NewFinancialPlatform

關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com

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如需瞭解更多關於Bybit的詳情，請訪問Bybit Press
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SOURCE Bybit

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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