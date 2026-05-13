Bybit推出升級版存貸易產品 閒置資金可靈活賺取年化收益

阿聯酋迪拜2026年5月13日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit宣佈對旗下存貸易產品進行升級，用戶可利用其靈活收益餘額為出借掛單提供資金。此次升級讓用戶在借貸訂單匹配等待期間，仍可賺取靈活年化收益，實現閒置資金收益最大化。

釋放加密資產更多價值

本次升級前，等待存貸易借貸訂單匹配的出借人，其資金只能處於閒置狀態。新功能可讓用戶充分盤活自有資產，賺取被動收益。

用戶將活期收益資產作為出借掛單資金來源後，在訂單匹配期間可持續享有收益權益。一旦訂單匹配成功，Bybit將按約定利率自動將資產轉為定期借貸，無需用戶手動操作，即可順滑完成從靈活收益到固定收益的轉換。