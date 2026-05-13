GCash成為2026年東盟峰會官方合作夥伴：將無現金支付的便捷與普惠金融帶入該地區規模最大的領導人會議

菲律賓拉普拉普市2026年5月13日 /美通社/ -- 菲律賓領先的金融科技平台GCash很榮幸作為官方合作夥伴，為第48屆東盟峰會提供支持，將無現金支付的便捷與普惠金融帶入該地區規模最大的領導人會議。 此次峰會在宿務省拉普拉普市舉行，是該區域聯盟年內最高級別的會議之一，11個成員國的國家元首齊聚一堂，就關鍵的區域性問題進行探討並作出決策。 GCash企業業務總經理Paul Albano表示：「我們非常榮幸能深度參與菲律賓的東盟輪值主席國工作。與東盟的合作讓我們有機會在全球舞台上展示菲律賓的創新，並展現菲律賓如何引領東盟地區邁向更一體化的數字未來。」

在合作夥伴展館，GCash為多個展位提供支持，這些展位展示了宿務本地微型創業者的產品，涵蓋家居裝飾、糕點糖果、手工編織品、巧克力、乳製品與食品，以及本地製造的紀念品和手工藝品。 Albano稱：「通過在展館支持中小微企業市集，並為宿務的微型創業者提供無現金交易支持，我們展示了數字普惠金融如何帶來切實可見的現實影響。」 除了產品演示，相關展位還旨在通過引導新商家使用GCash商戶版，並展示數字工具如何在日益無現金化的經濟中助力本地企業發展壯大，從而推動中小微企業的數字化進程。

Albano補充道：「我們正在通過為宿務的微型創業者提供無現金支付服務，為中小微企業市場注入動力。當一個本地小販能像大型零售商一樣輕鬆接受數字支付時，這就是數字普惠金融的真正實踐。」 GCash參與了峰會期間的重要邊會活動，就數字化轉型議題展開討論，並推動擴大整個地區獲得金融服務的渠道。 此次峰會以「領航共同未來」為主題，於本月在菲律賓宿務省拉普拉普市舉行，是該國擔任東盟輪值主席國期間的重要活動之一。 此次峰會匯聚了東盟全部11個成員國的領導人，以及數千名代表、官員和國際媒體人士。

討論圍繞能源安全、糧食安全、地區穩定以及東盟公民保護等議題展開，同時也涵蓋了經濟一體化、可持續發展和數字合作等更廣泛的主題。 如需瞭解更多關於東盟的信息，請訪問https://asean2026.gov.ph。 關於Mynt Mynt是菲律賓首家也是唯一市值達50億美元的獨角獸企業。它是移動金融服務領域的領導者，致力於通過移動貨幣、金融服務和技術加速實現普惠金融。Mynt 運營著一個公司組合，其中包括G-Xchange, Inc.（菲律賓排名第一的金融超級應用GCash的移動錢包運營商）和 Fuse Financing, Inc.（為菲律賓人提供小額貸款和商業貸款的科技型貸款公司）。

Mynt通過其金融科技業務，堅定支持聯合國的可持續發展目標，特別是可持續發展目標5、8、10 和13。這些目標分別關注安全與保障、普惠金融、多樣性、公平與包容，以及採取緊急行動應對氣候變化及其影響。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gcash2026-302770990.html SOURCE GCash