全球首款輕小型高分辨率高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀隨天舟十號登「天宮」

科大領銜研製 寫下香港首項太空站科研載荷歷史

香港 - 2026年5月13日 - 香港科技大學（科大）牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳（CO₂）與甲烷（CH₄）點源協同探測儀「天韻相機」（Multi‑Spectral Imaging Carbon Observatory, MUSICO），於5月11日隨天舟十號貨運飛船順利升空，並成功運抵中國「天宮」太空站。這不僅是香港首項登上國家太空站的科研載荷，更標誌着香港在高端航天儀器研發領域實現歷史性突破。此項目充分印證香港具備研製國家級世界先進水平的航天科研載荷的雄厚實力，能夠參與太空站長期科學任務，並在應對全球氣候變化、服務國家「碳達峰、碳中和」戰略目標中發揮關鍵作用。



該項目由科大研究團隊領軍，匯聚跨學科領域的專家學者，成員來自土木及環境工程學系、新興跨學科領域學部、環境及可持續發展學部、計算機科學及工程學系，以及公共政策學部。項目於2024年底獲中國載人航天工程空間應用系統總體單位——中國科學院空間應用工程與技術中心（空間應用中心）正式委託立項，並與中國科學院長春光學精密機械與物理研究所合作研製，同時獲香港特別行政區政府創新科技署轄下創新及科技支援計劃「特別徵集（航天科技）」資助。



MUSICO 是一套輕小型、高解析度、高精度的溫室氣體點源探測載荷，可從太空精準測量二氧化碳（CO₂）及甲烷（CH₄）兩大主要溫室氣體。儀器體積比家用洗衣機更小，卻能維持極高的光譜解析度及百米級空間分辨率。其原理是分析太陽光穿過大氣層並經地表反射後的光譜變化，識別不同氣體的吸收特徵，從而計算濃度分佈並鎖定具體排放來源，可有效監測發電廠、堆填區等重點排放設施。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東教授指出：「科大牽頭的項目是香港首項進駐國家『天宮』太空站的科研載荷，為香港參與國家航天任務寫下重要里程碑。國家『十五五』規劃明確將加快綠色低碳轉型、建設航天強國、推進碳達峰列為核心方向。香港科研團隊自主研發的載荷成功在『天宮』開展任務，充分證明香港科學家在航天科技與綠色低碳前沿領域具備頂尖科研實力與成果轉化能力，能夠為國家提供高質量、可驗證的科學數據，有力支撐國家加速實現雙碳目標。」



科大校長葉玉如教授表示：「科大研究團隊能夠參與國家太空站航天科研任務，我們深感榮幸，亦衷心感謝國家及香港特區政府長期以來的信任與支持。是次項目不僅充分彰顯科大在航天與航空工程、衛星遙感及環境工程領域多年積累的科研優勢，更證明香港科研力量有能力在國家最高層級的航天平台上作出實質貢獻。MUSICO作為全球首款輕小型高精度溫室氣體點源探測載荷，未來將在國家太空站持續運作，為國家提供自主、可控、高可信度的二氧化碳與甲烷排放監測數據，直接服務於國家『碳達峰、碳中和』戰略目標，並為『美麗中國』建設及全球氣候治理提供科學支撐。」



葉校長補充說：「科大近年持續深耕深空探測及低軌衛星技術——繼2023年成功發射香港高等教育界首枚衛星後，亦積極參與國家『嫦娥八號』探月任務。未來，科大將繼續發揮人工智能、機械人、材料科學等前沿領域的科研長處，加速推動科研成果轉化與高端人才培育，為國家加快建設航天強國、實現綠色低碳高質量發展，貢獻科大力量。」



項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧教授表示：「MUSICO在研發中面臨多項關鍵技術挑戰——如何在嚴格的體積與重量限制下，同時兼顧高光譜解析度、高空間分辨率及多種溫室氣體的協同監測。團隊在光學設計、精密加工、及系統整合等方面進行了大量測試與優化，確保儀器在高速運行及極端太空環境下，仍能長期提供可靠、精準的溫室氣體數據。將這些關鍵技術成功整合於一套輕小型載荷中，是一項具代表性的工程與科學成果，標誌著相關技術已達國際先進水平，也體現了科大在跨學科尖端科研上的核心競爭力。」



另一項目負責人、「國家卓越工程師」兼土木及環境工程學系系主任張利民教授強調：「MUSICO的觀測覆蓋範圍將涵蓋地球大部分陸地與海洋的低至中緯度地區，為不同區域提供一致、可比的溫室氣體監測數據。項目成果將與政府部門和科研機構共享，有望支撐粵港澳大灣區乃至國家的科研需求，並為『一帶一路』沿線國家和地區的跨地域氣候研究與減排行動提供科學依據，助力國際社會共同應對氣候變化。這既是科大科研實力服務國家戰略的生動寫照，也是香港科研力量貢獻全球氣候治理的具體實踐。」



研發項目由科大土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧教授，以及講座教授兼系主任張利民教授共同領導；新興跨學科領域學部副教授翟成興教授擔任項目系統工程師。其他團隊成員包括科大土木及環境工程學系研究員榮平平、張紀澤教授和王者教授；環境及可持續發展學部寧治教授、石曉明教授和顧達薩教授；計算機科學及工程學系麻曉娟教授；公共政策學部朱鵬宇教授；香港浸會大學高蒙教授及嶺南大學李佳教授。



項目亦獲得業界鼎力支持，包括得到科大孵化的星睿雲智科技有限公司資助；同時，中華電力有限公司將與科大團隊合作，探索運用「天韻相機」所採集的數據，以輔助其相關評估工作。



