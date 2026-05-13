TCL電子(01070.HK)2026年一季度增長強勁

香港2026年5月13日 /美通社/ -- TCL電子控股有限公司（「TCL電子」或「公司」，01070.HK）今天公佈截至2026年3月31日止之第一季度未經審核之財務業績。2026年第一季度，公司堅定推進「全球化」及「中高端化」戰略，提升產品競爭力，降本增效，帶動主營業務實現有質增長，第一季度實現收入292.2億港元，同比增長15.3%；毛利同比增長27.6%至47.2億港元。

公司持續提升經營效率，一季度整體費用率同比下降0.7個百分點至12.5%，整體盈利水平持續優化。一季度，除稅後利潤同比增長236.0%至3.9億港元，經調整歸母淨利潤同比增長140.0%至3.8億港元。