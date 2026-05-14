皇家鑄幣廠在英國發行首枚向 Pink Floyd 致敬的紀念幣

威爾斯蘭特里森特2026年5月14日 /美通社/ -- 自從 Pink Floyd 從倫敦地下樂壇嶄露頭角、改寫現代音樂面貌，至今已超過半個世紀。皇家鑄幣廠今日正式推出英國官方紀念幣，紀念這隊樂團歷久彌新的非凡傳奇。 這枚紀念幣的背面由 Henry Gray 設計，以《The Dark Side of the Moon》的經典稜鏡為核心——這不僅是音樂史上極其深入民心的影像，更象徵樂隊在藝術、音樂風格及試驗探索上的前衛視野。 精選紀念幣更綴以彩虹稜鏡效果，令這款標誌性設計以全彩姿態活現眼前。 別具經典特色的封套，展現稜鏡折射的光譜，由 Hipgnosis 的 Storm Thorgerson 設計，並由 George Hardie 負責繪畫。 《The Dark Side of the Moon》全球銷量已超過 5,000 萬張。

Pink Floyd 成為皇家鑄幣廠「音樂傳奇」(Music Legends) 系列的一員，該系列已收錄多位英國音樂巨星，包括 David Bowie、George Michael、Shirley Bassey、Paul McCartney 及 Freddie Mercury。 此系列至今已向全球 108 個國家的收藏家和樂迷交付近 50 萬枚紀念幣。 皇家鑄幣廠紀念幣總監 Rebecca Morgan 表示：「Pink Floyd 是一隊非常難得一見的樂團，其音樂和形象橫跨不同世代。每當您看到這枚紀念錢幣，其所頌揚的音樂傳奇便活現眼前。 這枚滿載標誌特色的稜鏡，世界各地的樂迷無不一望而知；Henry Gray 憑藉樂隊所值的匠心工藝及精巧細節，將其演繹得淋漓盡致、栩栩如生。 他們在音樂、藝術及文化方面的影響力深不可測，我們非常榮幸皇家鑄幣廠能夠參與其中，讓這份傳奇永久長存。」

除了紀念幣之外，皇家鑄幣廠亦會讓 Pink Floyd 樂迷有機會購買一款獨家撥片。這款撥片限量推出，分別以金、銀和暗鉻金屬製成。 這款撥片由皇家鑄幣廠設計師 Daniel Thorne 設計，與經典專輯《The Dark Side of the Moon》有着鮮明關聯，因此令人一看便能辨別出是 Pink Floyd 的作品。 結他撥片在樂隊歷程中有着獨特意義，而最能體現這點的，莫過於 David Gilmour 在《Time》中的傳奇獨奏。這是專輯中最廣受讚譽的片段，也是搖滾史上最具標誌象徵的時刻。因此，這款撥片可謂最佳禮讚，向 Pink Floyd 的永恒音樂傳奇致敬。

Pink Floyd 於 1965 年在倫敦由 Syd Barrett、Roger Waters、Nick Mason 和 Richard Wright 成立，David Gilmour 則在 1968 年加入。他們後來奠定前衛搖滾的風格，並創作出多張備受推崇的經典專輯。 《The Dark Side of the Moon》（1973）、《Wish You Were Here》（1975）、《Animals》（1977）及《The Wall》（1979）這幾張專輯，一舉奠定了 Pink Floyd 在樂壇的地位，使其成為史上最具創新風格、影響力至為深遠的樂隊之一。 超越半個世紀以來，其音樂仍令全球新一代樂迷深深着迷。 Pink Floyd 紀念幣將於 2026 年 5 月 14 日上午 9 時正式推出，售價由 18.50 英鎊起。 如欲了解更多資訊及選購，請瀏覽：www.royalmint.com/pinkfloyd